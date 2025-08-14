Zahlreiche Tote im indischen Kaschmir nach Sturzfluten

Von: APA/AFP

Mindestens 34 Menschen sind im indisch verwalteten Teil Kaschmirs nach Regierungsangaben durch starke Sturzfluten ums Leben gekommen. Es sei möglich, dass weitere Opfer gefunden würden, sagte ein örtliche Regierungsvertreter am Donnerstag. 35 Verletzte konnten seinen Angaben zufolge gerettet werden. Die Sturzfluten waren durch heftige Regenfälle ausgelöst worden. Es handelt sich um die zweite schwere Überschwemmungskatastrophe in Indien in diesem Monat.

Vergangene Woche Dienstag hatten Überschwemmungen die Himalaya-Stadt Dharali im Bundesstaat Uttarakhand unter Schlamm begraben. Die Zahl der Toten liegt vermutlich bei mehr als 70, ist aber noch nicht bestätigt. Während der Monsunzeit von Juni bis September gibt es häufig Überschwemmungen und Erdrutsche. Experten zufolge erhöht der Klimawandel jedoch Häufigkeit und Schwere.