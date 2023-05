Zerkratzter Pkw in Völs: Rätselraten hat kommende Woche ein Ende

DNS-Proben in der Auswertung - welches Tier war der Übeltäter?

Völs – Ein Bär war es bekanntlich nicht, der vergangene Woche in Völs am Schlern einen schwarzen Fiat Punto verschmiert und zerkratzt hat.

Das konnte das Landesamt für Jagd und Fischerei in dieser Woche bereits anhand von ersten DNS-Ergebnissen mitteilen. Ein anderes, noch nicht näher bekanntes Tier soll der Übeltäter sein. Haare wurden gesammelt und zur Analyse in ein Labor gebracht.

Die Nachricht hatte Anfang Mai in ganz Südtirol und weit darüber hinaus hohe Wellen geschlagen. Denn zunächst ging man fest davon aus, dass ein Bär, der zuvor zwischen Ritten und Barbian unterwegs war, auf die andere Talseite gewechselt hatte und in Völser Ried dann von dem Auto und dessen angeblich süßlich duftender Kühlflüssigkeit wie magisch angezogen wurde.

Auf Nachfrage heißt es am Freitag aus der Abteilung Forstwirtschaft in Südtirol, dass die “Ermittlungen” noch andauern. Noch wisse man nicht, welches Tier für die Beschädigungen am Auto verantwortlich ist.

Doch kommende Woche dürfte das Rätsel endgültig aufgeklärt werden: Die DNS-Ergebnisse würden dann wohl eintrudeln und der Öffentlichkeit mitgeteilt werden.