RAS zufrieden

Zivilschutztest erfolgreich durchgeführt – VIDEO

Montag, 13. Oktober 2025 | 11:41 Uhr
RAS Rundfunkanstalt Südtirol
Von: luk

Bozen – Der heutige landesweite Zivilschutztest des Landeszivilschutzdienstes mit Alarmierung der Südtiroler Bevölkerung über Radio und Fernsehen ist erfolgreich verlaufen.

Die Ausstrahlung der Warnmeldung über die Hörfunk- und Fernsehnetze der RAS (DAB+ und DVB-T) habe heute nach 10.00 Uhr bestens funktioniert, teilt die RAS mit.

Der Test diente dazu, die technischen Alarmierungssysteme zu überprüfen und sicherzustellen, dass im Ernstfall alle Bürgerinnen und Bürger Südtirols rasch und zuverlässig erreicht werden können.

 

Bezirk: Bozen

