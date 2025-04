Zivilstreife schlägt doppelt zu

Von: luk

Bozen – Es war ein arbeitsreiches Wochenende für die Sondereinheit der Stadtpolizei: Bei zwei Einsätzen innerhalb weniger Tage gelang es den Exekutivbeamten, zwei mutmaßliche Ladendiebe sowie einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen.

Bereits am Samstagvormittag schlugen zivile Einsatzkräfte in der Bozner Museumstraße zu. Dort wurden zwei 23-jährige Männer marokkanischer Herkunft dabei ertappt, wie sie Lebensmittel aus einem Geschäft der Kette Despar entwendeten. Die beiden Asylbewerber versuchten zunächst unbeobachtet mit ihrer Beute das Geschäft zu verlassen, wurden jedoch am Ausgang von der Polizei gestellt. Sie wurden zur Identitätsfeststellung ins Hauptquartier der Stadtpolizei gebracht. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.

Am Montagvormittag folgte der nächste Einsatz. Diesmal beobachteten die Fahnder einen 31-jährigen Tunesier im Stadtgebiet, der beim Erblicken der Streife die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann gestellt werden, leistete jedoch Widerstand. In dem Handgemenge wurde ein Polizist leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte 28,5 Gramm Kokain sowie eine Präzisionswaage. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die sofortige Festnahme des Mannes an. Er wurde in den Räumlichkeiten der Stadtpolizei in Gewahrsam genommen. Ein beschleunigtes Strafverfahren wurde eingeleitet.