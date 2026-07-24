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Ins Gefängnis gebracht

Zu viel Kontrollen: Flüchtiger stellt sich den Carabinieri in Bozen

Freitag, 24. Juli 2026 | 10:09 Uhr
Die Gefängnistür könnte sich für 500 schneller öffnen
APA/APA/dpa/Felix Kästle
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Von: luk

Bozen – Ein 43-jähriger italienischer Staatsbürger hat sich den Carabinieri in Bozen gestellt. Gegen den mehrfach vorbestraften Mann ohne festen Wohnsitz lag ein rechtskräftiger Haftbefehl der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Treviso vor.

Der Mann muss eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verbüßen. Verurteilt wurde er wegen eines Wohnungseinbruchs sowie des missbräuchlichen Einsatzes von Kredit- und Zahlungskarten. Die Taten hatte er im Jahr 2018 in der Provinz Treviso begangen.

Nach Angaben der Carabinieri habe sich der Gesuchte aufgrund des intensiven Kontrolldrucks im Südtiroler Landesgebiet freiwillig gestellt. Die Exekutivbeamten nahmen ihn fest, führten die vorgesehenen Formalitäten durch und lieferten ihn anschließend in das Gefängnis Bozen ein, wo er seine Haftstrafe antreten muss.

Bezirk: Bozen

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