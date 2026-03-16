“Zum Spaß” mit Pistole ins Einkaufszentrum

Von: luk

Bozen – Aufregung am Sonntagnachmittag im Einkaufszentrum WaltherPark in Bozen: Zwei Jugendliche waren in den Fluren und Geschäften unterwegs. An sich nichts Ungewöhnliches, doch einer von ihnen hatte eine Pistole in der Hand. Mehrere Geschäftsleute bemerkten die Szene im gut besuchten Kaufhaus und alarmierten umgehend den Sicherheitsdienst.

Kurz darauf rückten zwei Streifen der Carabinieri an. Die Exekutivbeamten konnten die beiden jungen Männer rasch ausfindig machen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte – eine täuschend echt aussehende Nachbildung ohne tödliche Wirkung.

Der anfängliche Alarm relativierte sich damit zwar, rechtliche Folgen hatte der Vorfall dennoch. Der Jugendliche, der die Pistole bei sich trug, wurde zur Carabinieri-Kaserne in die Dantestraße gebracht. Dort gab er an, die Waffe „zum Spaß“ mitgenommen zu haben, ohne sich der möglichen Konsequenzen bewusst zu sein.

In Italien ist das Mitführen einer Spielzeug- oder Schreckschusspistole ohne den vorgeschriebenen roten Sicherheitsaufsatz strafbar, da sie leicht mit einer echten Schusswaffe verwechselt werden kann. Gegen den Jugendlichen wurde Anzeige erstattet, schreibt die Zeitung Alto Adige.