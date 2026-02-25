Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zuwachs für das Polizeikommissariat in Brixen
Zehn neue Beamte im Dienst

Zuwachs für das Polizeikommissariat in Brixen

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 17:40 Uhr
Brixen Polizei
Quästur - Symbolbild
Von: mk

Brixen – Quästor Giuseppe Ferrari hat am heutigen Mittwoch im Beisein von Brixens Bürgermeister Andreas Jungmann zehn neue Mitarbeiter des Polizeikommissariats Brixen offiziell vorgestellt. Bei den Neuzugängen handelt es sich um zwei Vizeinspektoren und acht Agenten der Staatspolizei.

Die vom Chef der Staatspolizei, Vittorio Pisani, zugewiesenen Einsatzkräfte bedeuten eine spürbare personelle Aufstockung des Brixner Kommissariats. Quästor Ferrari betonte, dass diese Aufstockung ein konkretes Signal des Innenministeriums sei, um die Sichtbarkeit der Polizei zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl sowie die Lebensqualität in der Stadt nachhaltig zu verbessern.

Neues Projekt für Migranten

Neben der personellen Verstärkung präsentierten Ferrari und Jungmann ein gemeinsames Integrationsprojekt: einen Beratungsschalter für Migranten. Diese Initiative bietet Mitbürgern mit Migrationshintergrund Orientierungshilfe bei bürokratischen Prozessen für den Erhalt einer regulären Aufenthaltsgenehmigung und unterstützt die soziale Eingliederung.

Durch eine effizientere Abwicklung rechtlicher Statusfragen soll die aktive Integration in das lokale soziale Gefüge gefördert werden. Gefördert wird die Beratungsstelle durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) mit Unterstützung des interkulturellen Forschungs- und Ausbildungszentrums.

Bürgermeister Jungmann und Quästor Ferrari betonten die „exzellente Zusammenarbeit“ zwischen der Staatspolizei und der Stadtverwaltung. Die Partnerschaft basiere auf gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, Sicherheit mit sozialem Zusammenhalt und dem Wohlbefinden der Bürger zu verbinden.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

