Zwei fast gleichzeitige Rettungseinsätze

Not an Klettersteigen bei Meran

Meran – Heute gab es für die Bergrettung Meran zwei fast zeitgleiche Einsätze in den Klettersteigen des Burggrafenamtes durchzuführen. Kurz vor 14.00 Uhr wurde die Bergrettung Meran ins Zieltal zum Zielklettersteig gerufen. Ein 67-jähriger deutscher Klettersteiggeher aus Homburg kam beim Flying Fox nicht mehr weiter. Er war in etwa in der Hälfte der Strecke stecken geblieben und konnte sich nicht selbstständig befreien.

Die Bergrettung Meran rückte mit fünf Rettern aus und stieg von der Schutzhütte Nasereit (1523m) zum Verunglückten auf. Dieser wurde über den Flying Fox zurückgezogen und auf ein eventuelles Hängetrauma überprüft. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Klettersteiggeher zur Schutzhütte begleitet. Von dort brachte die Bergrettung Meran den Mann, dem es mittlerweile wieder besser ging, ins Tal zu seinem Fahrzeug. Der Einsatz dauerte gut drei Stunden und konnte gut beendet werden.

Fast zeitgleich gab es für die Bergrettung Meran einen Einsatz am Klettersteig Heini Holzer am Ifinger (2581m). Ein deutsches Paar bestieg den Klettersteig Heini Holzer. Beim sogenannten Edelweiß rutschte der Voraussteigende aus und fiel in das Sicherungsset. Da er zudem noch erschöpft und leicht schwindelig war, setzte seine Begleiterin einen Notruf ab.

Die Bergrettung Meran rückte mit einer Mannschafft von drei Rettern aus. Nach einer telefonischen Abklärung der Situation, entschied die Bergrettung den Einsatz eines Rettungshelikopters. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 nahm am Zwischenlandeplatz einen Bergretter auf und flog zum Klettersteig. Dort wurde der Bergretter und der Flughelfer mit der Winde zum Verunfallten abgeseilt. Dieser wurde erstversorgt.

Anschließend wurden beide Bergsteiger mit der Winde in den Rettungshelikopter gezogen und dann zum Zwischenlandeplatz geflogen. Dort galt es sich zu beeilen, da im Laugengebiet ein weiterer Einsatz für den Hubschrauber durchzuführen war. Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst Weißes Kreuz ins Krankenhaus Meran gebracht. Für die Bergrettung dauerte der Einsatz ungefähr drei Stunden.