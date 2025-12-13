Zwei Festnahmen in Meran

Von: luk

Meran – Die Staatspolizei hat in Meran zwei Männer im Alter von 59 und 66 Jahren festgenommen.

Beamte des Polizeikommissariats Meran vollstreckten zwei unterschiedliche Haftbefehle der Staatsanwaltschaften der Landesgerichte von Rovereto und Bozen.

Der 59-jährige italienische Staatsbürger muss eine Freiheitsstrafe von mehr als dreieinhalb Jahren verbüßen. Er war unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Bedrohung, Beleidigung eines Amtsträgers, Körperverletzung und Hehlerei verurteilt worden und hatte zudem eine alternative Strafmaßnahme nicht erfolgreich abgeschlossen.

Der 66-jährige algerische Staatsbürger wurde aufgrund eines Vollstreckungsbefehls der Staatsanwaltschaft Bozen festgenommen. Er muss eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren wegen Körperverletzung und Misshandlung in der Familie antreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Formalitäten wurden beide Festgenommenen in das Bozner Gefängnis eingeliefert, wo sie ihre Strafen verbüßen.