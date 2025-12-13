Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Festnahmen in Meran
Haftbefehle vollstreckt

Zwei Festnahmen in Meran

Samstag, 13. Dezember 2025 | 12:05 Uhr
Für den geständigen Tatverdächtigen klickten die Handschellen
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Von: luk

Meran – Die Staatspolizei hat in Meran zwei Männer im Alter von 59 und 66 Jahren festgenommen.

Beamte des Polizeikommissariats Meran vollstreckten zwei unterschiedliche Haftbefehle der Staatsanwaltschaften der Landesgerichte von Rovereto und Bozen.

Der 59-jährige italienische Staatsbürger muss eine Freiheitsstrafe von mehr als dreieinhalb Jahren verbüßen. Er war unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Bedrohung, Beleidigung eines Amtsträgers, Körperverletzung und Hehlerei verurteilt worden und hatte zudem eine alternative Strafmaßnahme nicht erfolgreich abgeschlossen.

Der 66-jährige algerische Staatsbürger wurde aufgrund eines Vollstreckungsbefehls der Staatsanwaltschaft Bozen festgenommen. Er muss eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren wegen Körperverletzung und Misshandlung in der Familie antreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Formalitäten wurden beide Festgenommenen in das Bozner Gefängnis eingeliefert, wo sie ihre Strafen verbüßen.

Bezirk: Burggrafenamt

Bezirke

Burggrafenamt

