Zwei Festnahmen nach Drogenhandel

Bozen – In den letzten Tagen führte die Polizei während einer routinemäßigen Präventions- und Überwachungsfahrt eine Kontrolle in der Nähe des Bozner Hauptbahnhofs durch. In der Nähe der Bushaltestelle fielen den Beamten zwei verdächtige Ausländer auf, die in eine Transaktion verwickelt waren, bei der einer dem anderen ein Päckchen in die Tasche steckte und dafür Geld kassierte. Daraufhin beschlossen die Polizisten, einzugreifen, und nahmen beide Personen fest. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht, wo eine Durchsuchung stattfand.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen, M. Z., einem 46-jährigen pakistanischen Staatsbürger mit Vorstrafen, fand die Polizei rund 15 Gramm Haschisch in seiner Tasche. Er gab an, das Rauschmittel vom anderen Festgenommenen gekauft zu haben. Der zweite Verdächtige, H. R., ein 43-jähriger Marokkaner mit zahlreichen Vorstrafen, wurde ebenfalls durchsucht. In seiner Tasche fanden die Beamten etwa 40 Gramm Haschisch, das dem ersten Verdächtigen kürzlich übergeben worden war. Außerdem wurde eine Summe von 60 Euro sichergestellt, die als Erlös aus dem Drogenverkauf angesehen wurde.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden beide Verdächtigten wegen Drogenhandels angezeigt, während der Käufer als Drogenkonsument gemeldet wurde. Der Quästor von Bozen, Paolo Sartori, erließ für beide Männer eine Ausweisungen aus dem Land. Sartori betonte, dass Drogenhandel nicht nur schädlich für die Konsumenten sei, sondern auch in der Gesellschaft ein kriminelles Umfeld schaffe, das die öffentliche Ordnung gefährde. Die Bekämpfung von Drogenkriminalität und deren Prävention sei daher eine der wichtigsten Aufgaben der Polizei.