Bozen: Zwei junge Rumänen wegen Zuhälterei verhaftet

Bozen – Die Carabinieri haben in der Südtiroler Landeshauptstadt zwei junge Männer aus Rumänien festgenommen. Ihnen werden Ausbeutung und Anstiftung zur Prostitution angelastet.

Details zu den Umständen und zur Operation haben die Carabinieri im Rahmen einer Pressekonferenz am Vormittag bekannt gegeben – und die haben es in sich: Die Ordnungshüter berichten, dass sie drei rumänische Zwangsprostituierte befreit haben. Die Frauen Anfang 20 mussten in Zelten am Talferufer unter katastrophalen hygienischen Bedingungen hausen. Für die Körperpflege wurde etwa das Wasser aus dem Fluss verwendet.

Von ihren Zuhältern – ebenfalls Anfang 20 – wurden sie in der Bozner Industriezone zur Prostitution gezwungen. Dabei sind die Frauen engmaschig kontrolliert worden und mussten etwa auch im strömenden Regen auf der Straße stehen.

Ende April waren die Carabinieri auf eine der Frauen aufmerksam geworden und die Ermittlungen kamen ins Rollen. Am 22. Juni wurden die beiden Zuhälter schließlich festgenommen und im Eilverfahren zu 28 Monaten Haft verurteilt. Ins Gefängnis müssen die Männer aber nicht, weil sie sich bislang nichts zu Schulden kommen haben lassen.

Die Frauen wurden hingegen in eine geschützte Einrichtung des Projekts “Alba” gebracht. Dort erhalten sie Betreuung und Hilfe.