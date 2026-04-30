Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Tagusens

Von: mk

Tagusens – Zwei Personen sind am Mittwochnachnachmittag in Tagusens bei Kastelruth bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sind die beiden Männer von einem Dach gestürzt. Alarm geschlagen wurde um 16.35 Uhr.

Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und 2, ein Rettungstransportwagen und die Feuerwehr. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang.

Die beiden Schwerverletzten konnten noch am Unfallort stabilisiert werden und wurden anschließend ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.