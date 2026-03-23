Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei Tote bei Kollision von Flieger und Fahrzeug in New York
Luftfahrtunglück in New York

Zwei Tote bei Kollision von Flieger und Fahrzeug in New York

Montag, 23. März 2026 | 08:19 Uhr
Luftfahrtunglück in New York
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Auf dem Flughafen LaGuardia in New York ist laut Medienberichten ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air Canada mit einem Fahrzeug zusammengestoßen. Wie am Montag bekannt wurde, prallte ein aus Montreal kommender Jet am Sonntagabend (US-Ortszeit) bei der Landung auf das Bodenfahrzeug. Der US-Sender NBC berichtete, es habe zwei Tote gegeben, es handle sich um den Piloten und den Co-Piloten. Zwei weitere Personen seien verletzt worden.

Betrieben wurde der Flug von Jazz Aviation, einem regionalen Partner von Air Canada. Air Canada äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Auf Aufnahmen in den sozialen Medien waren Schäden an der Flugzeugspitze zu sehen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA verhängte ein Start- und Landeverbot für den Flughafen.

In einer Mitteilung an Piloten erklärte die FAA, der Flughafen könnte bis 18.00 Uhr (GMT/19.00 Uhr MEZ) geschlossen bleiben. Ankommende Flüge wurden der LaGuardia-Website zufolge zu anderen Airports umgeleitet oder kehrten zu ihrem Startflughafen zurück. Die New Yorker Feuerwehr teilte mit, sie sei wegen eines Vorfalls mit einem Flugzeug und einem Fahrzeug auf der Landebahn im Einsatz. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. Der Flughafen LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Kommentare
56
Patienten lassen sich behandeln, bezahlen dann aber nicht
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
Kommentare
51
Streit um Ausstellung „Queer Nature“ im Naturmuseum Bozen
E-Scooter-Reform im Anrollen
Kommentare
50
E-Scooter-Reform im Anrollen
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
37
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
30
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 