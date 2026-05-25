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Zwei Tote in einem Haus in der Stadt Salzburg entdeckt

Zwei Tote in einem Haus in der Stadt Salzburg entdeckt

Montag, 25. Mai 2026 | 13:09 Uhr
Zwei Tote in einem Haus in der Stadt Salzburg entdeckt
APA/APA/dpa/Soeren Stache
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Von: apa

In einem Haus in der Stadt Salzburg sind am Samstagabend zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei bestätigte am Montag einen dementsprechenden Online-Bericht der “Kronen Zeitung”. Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leichen durch die Gerichtsmedizin angeordnet. Die Toten wurden in einem leer stehenden Haus im Stadtteil Parsch gefunden. Laut “Kronen Zeitung” könnten sie dort zumindest mehrere Monate unentdeckt gelegen sein.

Über die Identität der Toten machte die Polizei bisher keine Angaben, offenbar steht diese noch nicht fest. Vermutungen, dass es sich bei den Verstorbenen möglicherweise um Obdachlose handelt, weil sich in diesem Gebäude des Öfteren Personen aus diesem Kreis aufgehalten haben, konnte die Polizei nicht bestätigen. Medienberichten zufolge waren die Leichen bereits stark verwest.

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