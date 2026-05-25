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Immer wieder flammen Kämpfe auf

Israels Armee ruft erneut im Südlibanon zur Evakuierung auf

Montag, 25. Mai 2026 | 09:55 Uhr
Immer wieder flammen Kämpfe auf
APA/APA/AFP/-
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Von: APA/AFP

Die israelische Armee hat am Montag eine neue Evakuierungsaufforderung für die Bewohner von zehn Dörfern im Süden des Libanon herausgegeben. “Angesichts der Verletzung des Waffenruheabkommens durch die Hisbollah sind die israelischen Streitkräfte gezwungen, mit Gewalt gegen die Miliz vorzugehen”, erklärte der arabischsprachige Sprecher der Armee, Avichay Adraee, am Montag im Onlinedienst X.

Die Bewohner der entsprechenden Dörfer sollten sich “mindestens 1.000 Meter” von ihren Häusern entfernen und “auf offene Flächen begeben”, fügte Adraee hinzu. Im Weiteren folgte eine Liste der betroffenen Dörfer, deren größter Teil in der Region Nabatäa liegt.

Israelischer Soldat getötet

Zuvor starb ein israelischer Soldat bei Kämpfen im Süden des Libanon. Der 19-Jährige sei “im Kampf gefallen”, teilte die israelische Armee am Montag mit. Ein weiterer Soldat sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige ist der 23. israelische Soldat, der seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Zuge des Iran-Kriegs getötet wurde. Zudem wurde ein Zivilbeschäftigter der israelischen Armee getötet.

Auf libanesischer Seite sind laut Behördenangaben bereits mehr als 3.000 Menschen getötet worden. Davon sind Rettungskräfte und medizinisches Personal nicht ausgenommen – sie zählten 123 Todesopfer, wie das libanesische Gesundheitsministerium bekannt gab.

Zwischen den Nachbarländern gilt seit Mitte April eigentlich eine Waffenruhe, die unlängst unter US-Vermittlung um weitere 45 Tage verlängert worden war. Israel und die Hisbollah werfen sich seitdem jedoch immer wieder gegenseitig Verstöße gegen das Waffenruhe-Abkommen vor.

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