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Die Leichen wurden im Kruger-Nationalpark entdeckt

Zwei tote Safari-Touristen in Südafrika

Samstag, 23. Mai 2026 | 14:09 Uhr
Die Leichen wurden im Kruger-Nationalpark entdeckt
APA/APA/EPA/JON HRUSA/EPA/JON HRUSA
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Von: APA/sda/dpa

Im berühmten Kruger-Nationalpark in Südafrika sind zwei tote Touristen entdeckt worden. Andere Besucher hätten die Leichen am Freitag in der Nähe eines Flusses im Pafuri-Gebiet im Norden des riesigen Parks gefunden, teilte die südafrikanische Parkbehörde mit. Die zwei Besucher, deren Nationalität nicht mitgeteilt wurde, seien am Vortag nicht in ihr Camp zurückgekehrt.

Das Auto, mit dem die Touristen unterwegs waren, sei zudem verschwunden. Die Polizei habe nun die Ermittlungen übernommen, sagte Forstminister Willie Aucamp der Mitteilung zufolge. Es sei der erste Vorfall dieser Art in der Geschichte des Nationalparks. Die Angehörigen seien informiert und würden bei der Anreise und der Rückführung der Leichen unterstützt, hieß es. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Sicherheitslage in dem Nationalpark mit Hunderttausenden Besuchern im Jahr hatte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem 2022 ein deutscher Urlauber auf dem Weg zu einem Safari-Urlaub bei einem Überfall in der Nähe des Parks erschossen worden war. Ein 38-Jähriger wurde wegen Mordes an dem Mann aus Hessen verurteilt. Südafrika, das zu den beliebtesten Touristenzielen in Afrika gehört, verzeichnet eine hohe Rate an Gewaltverbrechen.

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