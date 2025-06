Zwei Verletzte bei Explosion eines Kachelofens

Von: apa

Bei der Explosion ihres Kachelofens sind am Sonntagnachmittag in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) zwei Hausbewohner im Alter von 42 und 34 Jahren verletzt worden. In der Warmwasseraufbereitung im Ofen war Überdruck entstanden, weshalb es zur Explosion kam, informierte die Polizei am Montag. Die beiden Bewohner wurden dabei verletzt, konnten das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

In ihre Doppelhaushälfte können sie vorerst aber nicht mehr zurückkehren. Diese ist wegen der Verwüstung des Untergeschoßes derzeit nicht bewohnbar.

Ebenfalls zwei Verletzte gab es fast zur selben Zeit bei einem Küchenbrand in Steinerkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land). Das Feuer war aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Zwei Bewohner im Alter von 59 und 21 Jahren wurden durch die Rauchgase leicht beeinträchtigt und mussten medizinisch versorgt werden. Auch in diesem Fall ist die Unterkunft derzeit nicht nutzbar.