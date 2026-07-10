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Waldbrände gefährden die Bevölkerung in Südeuropa

Zwölf Tote bei Waldbrand in Südspanien

Freitag, 10. Juli 2026 | 03:21 Uhr
Waldbrände gefährden die Bevölkerung in Südeuropa
APA/APA/AFP/GABRIEL BOUYS
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Von: APA/dpa

Bei einem Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer wurden den Angaben zufolge in Fahrzeugen aufgefunden. Der Brand war am Donnerstagnachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte.

Damit wurde die Zahl der Opfer gegenüber früheren Angaben verdoppelt. Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer “beispiellose Tragödie” – es sei der Waldbrand “mit den bisher schwersten Folgen” in Andalusien. “Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen.”

Ortschaften evakuiert

Nach Angaben des Ministers waren in der Nacht rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

In Spanien wüten derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort großflächige Feuer bereits mehr als 50.000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

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