19-Jährige stirbt nach Schüssen

Molfetta/Bari – In Molfetta, einer Stadt in der Provinz Bari, wurde bei einem Schusswechsel in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der bekannten Bar „Bahia“ eine 19-jährige Frau, Antonella Lopez, schwer verletzt. Kurz darauf verstarb die Jugendliche infolge ihrer Verletzungen. Auch ein männlicher Jugendlicher soll bei dem Vorfall Verletzungen erlitten haben.

Die Staatsanwaltschaft Bari, die für die Bekämpfung der Mafia zuständig ist, hat die Ermittlungen aufgenommen. Es liegen Hinweise auf die mögliche Beteiligung von Mitgliedern eines Mafia-Clans vor.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2:45 Uhr, kurz vor der Schließung des Lokals. Nicola Spadavecchia, der Inhaber der Bar, beschreibt die Situation als „Hölle“. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Lokal, sondern in seinem Büro. “Eine Gruppe von jungen Männern kam herein, und plötzlich brach das Chaos aus”, berichtet er betroffen.

Die Sicherheitskräfte des Lokals versuchten einzugreifen, jedoch kam für die 19-Jährige jede Hilfe zu spät.

Die Schießerei richtet den Fokus erneut auf die anhaltende Gewalt im Zusammenhang mit organisierten Verbrechern in der Region.