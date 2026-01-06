Aktuelle Seite: Home > Italien > 400 Touristen sitzen im Jemen fest – auch Frau aus dem Trentino
Luftraum gesperrt

400 Touristen sitzen im Jemen fest – auch Frau aus dem Trentino

Dienstag, 06. Januar 2026 | 11:31 Uhr
Sokotra
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Sokotra/Rovereto – Rund 400 Touristen sitzen nach einem Urlaub auf der Inselgruppe Sokotra im Jemen in der Falle. Aufgrund politischer Spannungen wurde der Luftraum gesperrt. Auch für rund 80 Urlauber aus Italien ist derzeit ein Rückflug in ihr Heimatland nicht möglich.

Die Inselgruppe befindet sich im nordwestlichen Indischen Ozean und gehört offiziell zur Republik Jemen. De facto wird sie aber seit April 2018 militärisch und politisch von den Vereinigten Arabischen Emiraten beherrscht.

In den vergangenen Tagen kam es zu einer Eskalation des Konflikts von Separatistengruppen, die von den Arabischen Emiraten unterstützt werden, und Truppen der Regierung, an deren Seite das Königreich Saudi-Arabien steht.

Zu den Personen, die auf Sokotra festsitzen, zählt auch Marika Croci aus Rovereto im Trentino. Sie hat ihren Weihnachtsurlaub auf der Insel verbracht und musste ihren Rückflug verschieben. Wann sie wieder nach Hause kommt, ist derzeit ungewiss.

Trotz des Konflikts sei die Lage der Touristen derzeit entspannt. Dies gaben einige Betroffenen selbst bekannt. Das Ungemach bestehe lediglich darin, den Aufenthaltsort nicht verlassen zu können.

Wie das italienische Außenministerium bekanntgab, arbeite die eigene Kriseneinheit derzeit in Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern und der Botschaft daran, die Heimkehr der italienischen Touristengruppe in die Wege zu leiten.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
77
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
63
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
48
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
48
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
44
Wildcamper in Südtirol im Visier
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 