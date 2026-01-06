400 Touristen sitzen im Jemen fest – auch Frau aus dem Trentino

Von: mk

Sokotra/Rovereto – Rund 400 Touristen sitzen nach einem Urlaub auf der Inselgruppe Sokotra im Jemen in der Falle. Aufgrund politischer Spannungen wurde der Luftraum gesperrt. Auch für rund 80 Urlauber aus Italien ist derzeit ein Rückflug in ihr Heimatland nicht möglich.

Die Inselgruppe befindet sich im nordwestlichen Indischen Ozean und gehört offiziell zur Republik Jemen. De facto wird sie aber seit April 2018 militärisch und politisch von den Vereinigten Arabischen Emiraten beherrscht.

In den vergangenen Tagen kam es zu einer Eskalation des Konflikts von Separatistengruppen, die von den Arabischen Emiraten unterstützt werden, und Truppen der Regierung, an deren Seite das Königreich Saudi-Arabien steht.

Zu den Personen, die auf Sokotra festsitzen, zählt auch Marika Croci aus Rovereto im Trentino. Sie hat ihren Weihnachtsurlaub auf der Insel verbracht und musste ihren Rückflug verschieben. Wann sie wieder nach Hause kommt, ist derzeit ungewiss.

Trotz des Konflikts sei die Lage der Touristen derzeit entspannt. Dies gaben einige Betroffenen selbst bekannt. Das Ungemach bestehe lediglich darin, den Aufenthaltsort nicht verlassen zu können.

Wie das italienische Außenministerium bekanntgab, arbeite die eigene Kriseneinheit derzeit in Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern und der Botschaft daran, die Heimkehr der italienischen Touristengruppe in die Wege zu leiten.