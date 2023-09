72-Jährige am Gardasee zu Tode massakriert

Sirmione – Das Ausmaß an Gewalt muss unvorstellbar gewesen sein. Im Weinbaugebiet Lugana in Sirmione am Gardasee ist eine 72-Jährige offenbar mit Faustschlägen und Fußtritten zu Tode geprügelt worden. Die Rettungskräfte fanden die Frau in ihrer Wohnung in einer Pfütze aus Blut vor. Im Moment gilt der Sohn als einziger Tatverdächtiger.

Die Carabinieri drangen gegen 19.00 Uhr in das Appartement ein. Nachbarn hatten Schreie gehört und deshalb Alarm geschlagen. Die 72-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Dort ist sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlegen.

Nerina Fontana – so lautet der Name der Frau – war in Sirmione sehr bekannt. Ihr 45-jähriger Sohn wohnte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin bei ihr. Die Carabinieri haben den Mann unmittelbar nach dem Geschehen zum Verhör in die Kaserne gebracht.

Derzeit sind die Hintergründe der Bluttat noch unklar. Der 45-Jährige ist als Arbeiter bei einer Firma in Peschiera am Gardasee angestellt. Er hat keine Vorstrafen und ist ein begeisterter Langstreckenläufer.

Offenbar soll es zum Streit mit seiner Mutter gekommen sein, weil er eine Reise in das Heimatland seiner Lebensgefährtin geplant hatte. Einer ersten Rekonstruktion zufolge soll es dann zu Handgreiflichkeiten und schließlich zum Mord gekommen sein. Die Carabinieri von Desenzano und Sirmione ermitteln.