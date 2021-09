“90 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft oder Impfpflicht”

Rom – Um mögliche Schließungen und eine Rückkehr zum Fernunterricht zu vermeiden, ist die von Ministerpräsident Mario Draghi geführte italienische Regierung fest entschlossen, die über Zwölfjährigen, die noch nicht geimpft sind, dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen.

Eine Impfpflicht steht zwar – noch – nicht auf der Tagesordnung, aber durchgesickerten Indiskretionen zufolge scheint die Regierung über ihre nächsten Schritte klare Vorstellungen zu haben. Ziel der von Mario Draghi geführten Regierung ist es, bis zum Ende dieses Jahres 90 Prozent der impfbaren Personen, also der über Zwölfjährigen, zu impfen. Im Sinne der Virologen und Epidemiologen, die der Regierung beratend zur Seite stehen, soll dieser sehr hohe Prozentsatz von Immunisierten das italienische Gesundheitssystem in die Lage versetzen, dem in den Wintermonaten zunehmenden Druck der Pandemie zu widerstehen.

Mit einer Ausdehnung des Grünen Passes auf weitere Bereiche hofft die Regierung, innerhalb dieses Jahres das Impfziel von 90 Prozent zu erreichen. Sollte trotz der Ausweitung das Impfziel nicht erreicht werden, soll die Pflichtimpfung für alle eingeführt werden. Letztere überaus drastische Maßnahme wird aber als eine Art letztes Mittel angesehen. Darüber hinaus soll ab dem Oktober mit der Verabreichung der dritten Dosis an besonders gefährdete Personen sowie an die über 80-Jährigen begonnen werden.

In Rom zeigt man sich mit dem Fortgang der italienischen Impfkampagne, die seit einigen Wochen besonders von den Minderjährigen und jungen Leuten angetrieben wird, sehr zufrieden. Letzten Zahlen zufolge sind über 80 Prozent der impfbaren Personen zumindest teilweise geschützt und 72 Prozent vollständig geimpft. Laut den Prognosen wird Italien das bisher angepeilte Impfziel von 80 Prozent vollständig immunisierter über Zwölfjähriger noch vor Ende September erreichen.

Allerdings wird dieses zu Beginn der Impfkampagne vom Kommissar Figliuolo ausgegebene Impfziel von den Wissenschaftlern des Technisch Wissenschaftlichen Komitees CTS, das die Regierung berät, aufgrund des Aufkommens der Delta-Variante als nicht mehr für ausreichend erachtet. Die Delta-Variante ist um rund 50 Prozent ansteckender als das herkömmliche Virus und führt ersten Daten zufolge zu einer größeren Anzahl von stationären Aufnahmen. Der Impfschutz ist zwar gewährleistet, aber selbst bei denjenigen, die vollständig geimpft sind, kann die Ansteckung nicht vollständig verhindert werden. Die Experten vertreten daher die Ansicht, dass das Impfziel auf 90 Prozent angehoben werden muss.

Aufgrund der veränderten Lage plant die römische Regierung eine Ausdehnung der Pflicht des Grünen Passes auf weitere Bereiche. In den italienischen Medien kursierenden Indiskretionen zufolge könnte die Pflicht, die seit dem 1. September unter anderem für das Schulpersonal gilt, auf alle öffentlichen Angestellten sowie auf alle Bereiche, in denen Kunden bereits einen gültigen Grünen Pass vorweisen müssen, ausgedehnt werden. In diesem Sinne würde der Grüne Pass für alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt wie beispielsweise Baristen und Kellner zur Pflicht werden. Auch für alle Angestellten des öffentlichen Transportwesens könnte der Green Pass in Zukunft verpflichtend sein. In den nächsten Tagen werden Vertreter der Regierung mit den Gewerkschaften über die Pflicht des Grünen Passes für die gesamte Arbeitswelt beraten. Ziel ist es insbesondere auch, die 3,7 Millionen über 50-Jährigen, die noch keine Impfdosis erhalten haben, dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen.

Alternativ zu dieser drastischen Entscheidung werden eine nur für über 50-Jährige geltende Impfpflicht und eine verpflichtende Impfung für alle öffentlichen Angestellten und alle Ordnungskräfte diskutiert.

Allerdings vertraut man in der Regierung darauf, dass allein schon die Ausweitung der Pflicht des Grünen Passes noch dieses Jahr zur Erreichung des 90-Prozent-Impfziels führen wird.