Grüner Pass für die gesamte Arbeitswelt?

Rom – In Rom verdichten sich die Hinweise auf eine Ausdehnung der Pflicht des Grünen Passes auf weitere Bereiche.

In den italienischen Medien kursierenden Indiskretionen zufolge könnte die Pflicht, die seit dem 1. September unter anderem für das Schulpersonal gilt, auf alle öffentlichen Angestellten sowie auf alle Bereiche, in denen Kunden bereits einen gültigen Grünen Pass vorweisen müssen, ausgedehnt werden. In diesem Sinne würde der Grüne Pass für alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt wie beispielsweise Baristen und Kellner zur Pflicht werden. Auch für alle Angestellten des öffentlichen Transportwesens könnte der Green Pass in Zukunft verpflichtend sein.

Anstatt nacheinander neue Berufskategorien mit der Pflicht des digitalen Covid-Zertifikats der EU zu belegen, stehen aber weit drastischere Vorschläge wie die Pflicht des Grünen Passes für die gesamte Arbeitswelt und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Raum. Wie bereits vom italienischen Unternehmerverband Confindustria angedacht, spricht sich auch der Minister für öffentliche Verwaltung Renato Brunetta für eine Ausdehnung der Pflicht des Grünen Passes auf die gesamte Arbeitswelt aus.

„Der Grüne Pass ist eine italienische und europäische Erfolgsgeschichte. Italien muss nun diese Erfolgsgeschichte vervollständigen und sie auf die gesamte öffentliche und private Arbeitswelt ausdehnen. Ziel ist es, mit einer Art Impfpass sowohl die gesamte Arbeitswelt als auch jene der sozialen Beziehungen sicherzumachen“, so Renato Brunetta am Rande einer Unternehmertagung.

Viele politische Beobachter meinen, dass das klägliche Scheitern des groß ankündigten Protesttages der Impfgegner und Gegner des Grünen Passes zeige, dass die „schweigende Mehrheit“ der Italiener hinter dem Grünen Pass und hinter der Impfkampagne steht. Eine Umfrage scheint diese Ansicht zu bestätigen. Schon in den nächsten beiden Wochen könnten wegweisende Entscheidungen fallen.

VERSO IL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI STATALI VERSO IL GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI STATALIIl Governo punta a estendere da ottobre il green pass ai dipendenti pubblici e a chi lavora in ristoranti, treni e aerei. La misura riguarderebbe una platea di oltre 3 milioni di persone. Resta comunque aperta l'ipotesi della vaccinazione obbligatoria per tutti.Elisa D'Alto per il Tg3 delle 14:20 del 4 settembre 2021 Posted by Tg3 on Saturday, September 4, 2021