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Pedro Acosta/l. 2027 statt Francesco Bagnaia/r. bei Ducati

Acosta nach MotoGP-Saison von KTM zu Ducati

Mittwoch, 24. Juni 2026 | 17:03 Uhr
Pedro Acosta/l. 2027 statt Francesco Bagnaia/r. bei Ducati
APA/APA/AFP/JAVIER SORIANO
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Von: APA/Reuters

Das oberösterreichische Motorrad-Team KTM verliert MotoGP-Pilot Pedro Acosta nach der Saison an Ducati. Der Spanier hat beim in der WM voranliegenden Rennstall für 2027 und 2028 unterschrieben. Gleichzeitig gab die italienische Equipe bekannt, dass Francesco Bagnaia den Rennstall nach Saisonende verlassen wird. Der 22-jährige Acosta wird mit seinem Landsmann Marc Marquez ein wohl schlagkräftiges Duo bilden, der Weltmeister hatte seinen Vertrag eben erst bis 2028 verlängert.

Acosta hatte innerhalb von drei Jahren nach Einstieg in die Straßen-WM den Moto3- und Moto2-Titel geholt. In der MotoGP wurde er 2024 “Rookie of the year”. In der vergangenen Saison schloss er die Punktejagd als Vierter ab, derzeit ist der 13-fache Podestfahrer 48 Punkte hinter Leader Marco Bezecchi Sechster. Auf einen MotoGP-Sieg wartet Acosta noch. Bagnaia wiederum fährt derzeit sein achtes Jahr für Ducati, 2022 wurde er Weltmeister. Mit 31 Siegen ist er der bisher erfolgreichste Ducati-Pilot. Er brauche eine neue Herausforderung, sagte Bagnaia. Ob diese KTM heißt, ist offen.

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