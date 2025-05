America’s Cup 2027 wird vor Neapel stattfinden

Von: APA/sda

Das Team New Zealand, der aktuelle America’s-Cup-Sieger, wird 2027 vor Neapel um die Titelverteidigung segeln. Die italienische Regierung hat mit den Neuseeländern eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Damit findet der America”s Cup wiederum in Europa statt. Im vergangenen Herbst hatte das neuseeländische Team in Barcelona als Cupholder die britischen Herausforderer bezwungen.

Seit April war klar, dass das Team New Zealand die geplante Titelverteidigung nicht in Auckland austragen wird. Der Grund ist die fehlende finanzielle Unterstützung durch öffentliche Gelder. Im Gegensatz zu 2024 wird das Schweizer Syndikat Alinghi (Sieger von 2003 und 2007) bei der 38. Austragung des ältesten Sportwettkampfs der Welt nicht mit von der Partie sein. Auch die Briten verzichten auf die Teilnahme.