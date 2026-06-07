Antonelli triumphiert erstmals auch in Monaco

Von: apa

Formel-1-Jungstar Kimi Antonelli hat seine Siegesserie fortgesetzt und am Sonntag erstmals auch beim prestigeträchtigen Grand Prix von Monaco triumphiert. Der Mercedes-Pilot gewann den in der Schlussphase länger unterbrochenen Klassiker vor Lewis Hamilton im Ferrari und Isack Hadjar im Red Bull. Mit dem fünften Erfolg in Serie baute Antonelli seinen WM-Vorsprung weiter aus. Neuer Zweiter ist Hamilton, denn Antonellis Teamkollege George Russell ging leer aus.

Nicht nur für den durch eine Strafe aus den Punkterängen beförderten Russell, auch für den Qualifying-Zweiten Max Verstappen geriet der Klassiker zum Desaster. Der Ex-Weltmeister schied durch einen Antriebsdefekt an seinem Red Bull beim Start aus. Antonelli kurvte hingegen unbeeindruckt vom teils unübersichtlichen Rennverlauf zu seinem nächsten Triumph. Der 19-Jährige ließ sich auch von einer über halbstündigen Rennunterbrechung inklusive stehendem Neustart nicht aufhalten. “Das war ein unglaubliches Rennen. Einer dieser Tage, wo alles passt, man diese unglaubliche Pace hat – ich konnte alles kontrollieren, das gab mir die Selbstsicherheit, voll zu pushen”, sagte Antonelli, der Hamilton als jüngsten GP-Sieger in Monte Carlo ablöste.

Stillstand zehn Runden vor Schluss

Zur Rennunterbrechung war es gekommen, weil es in Kurve 19 in kurzer Abfolge zu Unfällen von Lance Stroll und des auf Podestkurs liegenden Lokalmatador Charles Leclerc gekommen war. Diese wurden offenbar durch die dort brüchige Asphaltdecke verursacht. Die Rennleitung stoppte deshalb den Grand Prix zur Reinigung und Inspektion der neuralgischen Stelle zehn Runden vor Schluss, gab ihn dann aber doch wieder frei.

Für viele Diskussionen sorgten auch ungewöhnlich viele Fünf-Sekunden-Strafen wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Boxengasse. Betroffen waren unter anderem Hamilton und Russell, der im Finale noch einen weiteren Penalty erhielt. Dieser warf den Briten letztlich aus den Punkterängen und im WM-Kampf hinter Hamilton zurück.

Antonelli im Höhenflug

Antonelli führt nach sechs von 22 WM-Stationen bereits 66 Punkte vor Hamilton, “Wir müssen aufpassen, dass er nicht Ikarus wird, wir müssen ihn auf dem Boden halten”, kommentierte Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Hype um den Jungstar und warnte: “Die Saison ist lang, auf keinen Fall übermütig werden.” Das nächste Rennen steigt kommendes Wochenende in Barcelona. “Ich muss weiter pushen, aber jetzt es ist natürlich ein schöner Moment”, sagte Antonelli.

Verstappen kam am Start mit seinem Red Bull wegen eines Antriebsdefektes nur mit Verzögerung und schleichend von seiner zweiten Position weg. Kurz darauf gab er am Ende des Feldes liegend nach einer Runde auf. “Der Motor ging einfach aus. Ich hatte erst nach der ersten Kurve wieder etwas Leistung. Der Motor klang wirklich schrecklich, ich konnte nicht Vollgas geben, also sind wir in die Box gefahren. Wir haben noch keine Ahnung, was genau passiert ist”, sagte der zuletzt in Kanada als Dritter heuer erstmals auf das Podest gekommene Niederländer und betonte: “Es ist natürlich schade, hier nach so einem Wochenende ohne Punkte wegzukommen.”

Vorjahressieger und Weltmeister Lando Norris schied nach 45 Runden mit einem mutmaßlichen Batteriedefekt an seinem McLaren aus. Sein Stallkollege Oscar Piastri wurde Vierter.