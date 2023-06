Bärenkadaver am Monte Peller entdeckt

Trient – Am Monte Peller in der Provinz Trient – dort, wo vor wenigen Wochen der Jogger Andrea Papi (26) von einem Bären getötet wurde – ist am Abend des 1. Juni der Kadaver eines ausgewachsenen Bären aufgefunden worden. Das teilt die Provinzverwaltung in einer Aussendung mit.

Der Kadaver wurde von der Forstverwaltung des Trentino entdeckt. Er sei in einem bereits fortgeschrittenen Verwesungsstadium, heißt es weiter. Dies lasse derzeit keine Aussagen über die Todesursache zu.

Weil gerade Paarungszeit ist, sei es durchaus möglich, dass das Tier infolge eines Kampfes mit einem Artgenossen getötet worden ist. Keine Seltenheit ist es außerdem, dass Jungtiere von einem anderen Männchen getötet werden, um das Muttertier wieder zur Paarung zu bewegen.