Bald wieder offen: Timmelsjoch ruft die Motorradfans

Von: Ivd

St. Leonhard – Bald ist es wieder so weit: Zwischen Ende Mai und Anfang Juni öffnet die hochfrequentierte Timmelsjoch-Passstraße wieder ihre Tore. Im letzten Jahr kam es dabei zu spektakulären Bildern, als die Schneearbeiter das Tor in Richtung Südtirol öffneten und ihren Augen kaum trauten: Bis zu zehn Meter war die Schneedecke an manchen Stellen dick – so dick, dass sie sich bis unter die Decke des Tunnels türmte. Nun fragen die Verantwortlichen euch: Wie dick schätzt ihr die Schneedecke in diesem Jahr?

Ab dem 23. April laufen die Räumungsarbeiten auf dem Timmelsjoch wieder auf Hochtouren. In gut einem Monat könnte die Generalprobe bereits anstehen. Im vergangenen Jahr kam es bis kurz vor der Öffnung wiederholt zu kleineren Lawinenabgängen, weswegen die Öffnung nach hinten verschoben werden musste. Auch in diesem Jahr versprechen die Witterung und Bilder der gegenwärtigen Lage wieder Beeindruckendes.

Die Timmelsjochstraße über das 2.509 Meter hohe Timmelsjoch ist eine beliebte Strecke für alle Hobbyfahrer und verbindet das österreichische Ötztal mit dem Südtiroler Passeier. Besonders bei Motorradfahrern hat die Passstraße seit der Jahrtausendwende an Beliebtheit gewonnen: 2023 waren es 84.116 im Verhältnis zu 110.416 Pkw. Im Sommer bietet sie eine spektakuläre Aussicht auf die grünen Berglandschaften, im Frühling und Herbst beeindrucken vor allem die massiven Schneewände, durch die sich die Straße schlängelt.

Erbaut wurde die Straße vom “Duce” selbst, Benito Mussolini im Jahr 1933. Damals führte sie noch bis zwei Kilometer vor das Joch, um sich im Kriegsfall gegen das damals verfeindete Österreich wehren zu können. Allerdings wurde die Straße aufgrund der Allianz mit Hitler-Deutschland nicht sofort fertig gebaut. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Projekt seitens Österreich wieder aufgenommen und 1959 fertiggestellt. Damals waren es gerade einmal 5.592 Pkw und 372 Motorräder, die die Straße in den geöffneten Monaten passierte.

Die engagierten Räumarbeiter auf dem Timmelsjoch dürften sich auch nach diesem Winter wieder auf einen Berg voll Arbeit einstellen. Für uns hat das einen positiven Nebeneffekt: atemberaubenden Bildern und Videos auf allen Kanälen der Timmelsjochstraße. Was glaubt ihr: Wie hoch ist die Schneedecke in diesem Jahr?