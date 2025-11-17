Basejumper in den Dolomiten vermisst

Von: idr

Taibon Agordino – In den Dolomiten wird seit drei Tagen ein 35-jähriger Basejumper aus Finnland vermisst. Der Mann war am Freitagabend nicht von einem Sprung in der Gemeinde Taibon Agordino (Belluno) zurückgekehrt. Ein Bekannter schlug daraufhin Alarm.

Die alpinen Rettungskräfte durchsuchten sämtliche Schutzhütten in der Umgebung – bislang ohne Erfolg. Mittlerweile konzentriert sich die Suche auf jene Bereiche, die Basejumper und Wingsuit-Flieger besonders häufig nutzen.

Das schlechte Wetter erschwert den Einsatz erheblich: Regen, Neuschnee und dichte Wolken behindern Hubschraubereinsätze und machen die Bergsuche gefährlich. Neben der Bergrettung sind auch Feuerwehr und Finanzpolizei beteiligt.