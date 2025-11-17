Aktuelle Seite: Home > Italien > Basejumper in den Dolomiten vermisst
Wetter erschwert die Suche

Basejumper in den Dolomiten vermisst

Montag, 17. November 2025 | 17:02 Uhr
Basejumper springt aus 7.700 Metern
Reuters


Von: idr

Taibon Agordino – In den Dolomiten wird seit drei Tagen ein 35-jähriger Basejumper aus Finnland vermisst. Der Mann war am Freitagabend nicht von einem Sprung in der Gemeinde Taibon Agordino (Belluno) zurückgekehrt. Ein Bekannter schlug daraufhin Alarm.

Die alpinen Rettungskräfte durchsuchten sämtliche Schutzhütten in der Umgebung – bislang ohne Erfolg. Mittlerweile konzentriert sich die Suche auf jene Bereiche, die Basejumper und Wingsuit-Flieger besonders häufig nutzen.

Das schlechte Wetter erschwert den Einsatz erheblich: Regen, Neuschnee und dichte Wolken behindern Hubschraubereinsätze und machen die Bergsuche gefährlich. Neben der Bergrettung sind auch Feuerwehr und Finanzpolizei beteiligt.

