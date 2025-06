Bezos-Hochzeit in Venedig: Trump-Clan vertreten

Von: apa

Zwar ist US-Präsident Donald Trump kein Gast der pompösen Hochzeitsfeier des Amazon-Gründers und Milliardärs Jeff Bezos mit Lauren Sánchez in Venedig, aber der Trump-Clan wird stark vertreten sein: Neben Tochter Ivanka Trump mit ihrem Ehemann Jared Kushner sollen auch Don Jr. Trump mit seiner neuen Freundin Bettina Anderson zu den Gästen der von Donnerstag bis Samstag laufenden Feierlichkeiten gehören, wie italienische Medien berichteten.

Die Gästeliste umfasst mehr als 200 Personen und ist hochkarätig besetzt. Neben der Familie Trump und den Familien von Braut und Bräutigam gehören auch Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Barbra Streisand, Andrew Garfield und Eva Longoria dazu. Letztere war mit Kim Kardashian und Katy Perry bei der Junggesellinnenparty der Braut in Paris anwesend. Für die musikalische Unterhaltung könnten Musikgrößen wie Mick Jagger, Lady Gaga und Elton John sorgen.

Bezos und Verlobte befinden sich an Bord der Jacht “Koru” in der Adria

Bezos und seine Verlobte befinden sich Berichten zufolge bereits an Bord seiner 500-Millionen-Dollar-Jacht “Koru” in der Adria, begleitet vom 70 Meter langen Begleitschiff “Abeona”, das über einen Hubschrauberlandeplatz verfügt. US-Medien berichten, dass in den kommenden Tagen neun weitere Jachten mit prominenten Gästen in der Lagune erwartet werden.

Laut dem Promi-Portal TMZ sollen Jeff Bezos und Lauren Sánchez im Aman Venice Hotel logieren, das zu den prächtigsten historischen Palästen am Canal Grande zählt. Der Amazon-Gründer soll für die Hochzeitsfeier mit der Journalistin circa zehn Millionen Dollar ausgeben. Sánchez wird auf Anraten von “Vogue”-Chefredakteurin Anna Wintour ein Kleid von Oscar de la Renta tragen. Für die dreitägige Feier sollen 27 Outfits für die Braut bestellt worden sein. Wintour selbst steht allerdings nicht auf der Gästeliste.

Hochzeit wurde laut Insidern wegen Ehevertrag verschoben

Insidern des Branchenblattes “Hollywood Reporter” zufolge hätte die Hochzeit ursprünglich im vergangenen Winter in Aspen stattfinden sollen, wurde aber verschoben, da der Ehevertrag noch nicht fertiggestellt war. Mit über 38 Milliarden US-Dollar in Amazon-Aktien war die Scheidung von Jeff Bezos und seiner Frau MacKenzie Scott eine der kostspieligsten der Geschichte.

Bezos’ Hochzeit könnte aber auch von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. “No Space for Bezos” lautet der Slogan der Kampagne. Für den 28. Juni kündigten Aktivisten eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast “Scuola Grande della Misericordia” blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivistinnen und Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. “Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen”, betonten die Demonstranten.