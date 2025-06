Bezos spendete eine Million Euro an Konsortium in Venedig

Von: apa

Während Bürgerverbände in Venedig für Ende dieser Woche weitere Proteste gegen die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Lebensgefährtin Lauren Sánchez planen, will sich der US-Milliardär aktiv für die Lagunenstadt einsetzen. So hat das Paar bereits eine Million Euro zur Unterstützung der Aktivitäten des wissenschaftlichen Konsortiums “Corila” gespendet, das auf internationaler Ebene Forschungsarbeiten zur Lagune koordiniert.

Dieser Betrag wurde von den Leitern der Einrichtung bestätigt. An “Corila” sind die Universität Ca’ Foscari Venedig, das italienische Institut für Ozeanographie und experimentelle Geophysik sowie andere wissenschaftliche Institutionen beteiligt. “Es handelt sich um eine direkte Spende von Bezos und Lauren Sánchez, die uns im April kontaktiert hatten”, hieß es von “Corila” laut Medienangaben. Bezos begründet die Spende mit den Forschungsaktivitäten des Konsortiums, die “dazu beitragen, Venedig für künftige Generationen zu erhalten”.

Wie die Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” berichtete, profitieren zwei weitere Organisationen in Venedig von Bezos’ Großzügigkeit. Dabei handelt es sich um das venezianische Büro der UNESCO, das sich für den Erhalt des kulturellen Erbes der Stadt einsetzt, und die Venice International University, ein internationales Ausbildungszentrum für die Erforschung nachhaltiger Lösungen für die Lagune. Das Paar hat außerdem die rund 250 prominenten Hochzeitsgäste statt Geschenke um Spenden für den Erhalt Venedigs gebeten.

Weiterhin drohen Proteste

Bezos’ Hochzeit könnte aber von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. “No Space for Bezos” lautet der Slogan der Kampagne. Greenpeace-Aktivisten und die britische Gruppe “Everyone Hates Elon” protestierten am Montag gegen die Hochzeit. Sie entrollten auf dem Markusplatz in Venedig ein riesiges Banner von 400 Quadratmetern. Darauf stand der Satz: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax”. (“Wenn du dir Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du auch mehr Steuern zahlen”).

Um die angekündigten Proteste des Komitees “No Bezos” zu entschärfen, haben die Organisatoren der Hochzeit laut der lokalen Tageszeitung “Il Gazzettino” beschlossen, das Fest am Samstag kurzfristig von dem Palast “Scuola Grande della Misericordia” in das Arsenal von Venedig zu verlegen – ein Ort, der viel leichter zu kontrollieren sei. Inzwischen soll bereits die Jacht von Ex-Basketball-Star Michael Jordan in Venedig eingetroffen sein, während sich die Jachten von Bezos noch vor der Insel Cres in Kroatien befinden.

In einer öffentlichen Stellungnahme haben sich venezianische Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Handwerker und Verbände inzwischen hinter die Entscheidung gestellt, die Feier von Bezos und Sánchez in Venedig auszurichten. Der spontane Zusammenschluss nennt sich “Yes Venice Can” und tritt entschieden gegen Kritik auf, die gegen die prunkvolle Hochzeit laut wurde. “Venedig ist eine Stadt, die jeden empfängt und niemanden ausschließt! Sie war schon immer ein Treffpunkt für Kulturen, Reisende und große Persönlichkeiten”, hieß es in einem Schreiben. Bezos’ Hochzeit sei nicht nur eine private Feier, sondern eine Chance für die lokale Wirtschaft und das weltweite Ansehen Venedigs.