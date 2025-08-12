Aktuelle Seite: Home > Italien > Carlo [6] tot im Meer gefunden
Urlauber bildeten bei Jesolo Suchketten

Carlo [6] tot im Meer gefunden

Dienstag, 12. August 2025 | 16:54 Uhr
Jesolo
ANSA/VIGILI DEL FUOCO
Schriftgröße

Von: luk

Cavallino-Treporti – Trauriges Ende einer groß angelegten Suchaktion: Der sechsjährige Carlo Panizzo aus Roncade (Provinz Treviso), der seit Montagnachmittag am Strand von Ca’ Pasquali bei Jesolo vermisst wurde, ist am Dienstag tot aufgefunden worden.

Taucher der Feuerwehr entdeckten den leblosen Körper in der Nacht gegen 3.00 Uhr, rund 100 Meter von der Küste entfernt, nahe der Wellenbrecher in etwa zwei Metern Tiefe. Zum Einsatz kam auch ein spezielles Sonargerät, das den Fund ermöglichte.

Der Junge war am Montagnachmittag beim Baden verschwunden. Seine Mutter hatte sofort Alarm geschlagen. Binnen Minuten starteten Feuerwehr, Küstenwache und Polizei eine groß angelegte Suche zu Wasser, zu Land und aus der Luft – unterstützt von Rettungsschwimmern, Touristen und zahlreichen Freiwilligen.

ANSA/VIGILI DEL FUOCO

Mehrere Boote, zwei Hubschrauber und später auch ein mit Nachtsichttechnik ausgerüstetes Flugzeug der Küstenwache waren im Einsatz. Viele Urlauber bildeten Suchketten im Wasser, andere blieben bis spät in die Nacht am Strand und beteten für ein gutes Ende.

Die Nachricht vom Tod des Jungen löste große Betroffenheit aus. Der Bürgermeister von Roncade, Marco Donadel, sprach der Familie im Namen der gesamten Gemeinde sein tiefes Mitgefühl aus. Auch die Stadt Cavallino-Treporti zeigte sich erschüttert und sagte alle öffentlichen Veranstaltungen als Zeichen der Trauer ab.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
78
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
75
Wolf im Obervinschgau entnommen
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
45
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
42
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 