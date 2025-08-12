Carlo [6] tot im Meer gefunden

Von: luk

Cavallino-Treporti – Trauriges Ende einer groß angelegten Suchaktion: Der sechsjährige Carlo Panizzo aus Roncade (Provinz Treviso), der seit Montagnachmittag am Strand von Ca’ Pasquali bei Jesolo vermisst wurde, ist am Dienstag tot aufgefunden worden.

Taucher der Feuerwehr entdeckten den leblosen Körper in der Nacht gegen 3.00 Uhr, rund 100 Meter von der Küste entfernt, nahe der Wellenbrecher in etwa zwei Metern Tiefe. Zum Einsatz kam auch ein spezielles Sonargerät, das den Fund ermöglichte.

Der Junge war am Montagnachmittag beim Baden verschwunden. Seine Mutter hatte sofort Alarm geschlagen. Binnen Minuten starteten Feuerwehr, Küstenwache und Polizei eine groß angelegte Suche zu Wasser, zu Land und aus der Luft – unterstützt von Rettungsschwimmern, Touristen und zahlreichen Freiwilligen.

Mehrere Boote, zwei Hubschrauber und später auch ein mit Nachtsichttechnik ausgerüstetes Flugzeug der Küstenwache waren im Einsatz. Viele Urlauber bildeten Suchketten im Wasser, andere blieben bis spät in die Nacht am Strand und beteten für ein gutes Ende.

Die Nachricht vom Tod des Jungen löste große Betroffenheit aus. Der Bürgermeister von Roncade, Marco Donadel, sprach der Familie im Namen der gesamten Gemeinde sein tiefes Mitgefühl aus. Auch die Stadt Cavallino-Treporti zeigte sich erschüttert und sagte alle öffentlichen Veranstaltungen als Zeichen der Trauer ab.