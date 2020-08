Coronavirus: „Billionaire“ im Krankenbett

Arzachena/Mailand – Die Nachricht schlug in der italienischen Öffentlichkeit ein wie eine Bombe. Der weltweit bekannte italienische Sport- und Industriemanager Flavio Briatore, der sich auch als Formel-1-Teamchef und Betreiber einer exklusiven Diskothek, des „Billionaire Club“ – zu deutsch „Club der Milliardäre“ – in Porto Cervo an der Costa Smeralda auf Sardinien, einen Namen gemacht hatte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste in der Folge mit ernsten Symptomen einer Lungenentzündung in das Mailänder Krankenhaus „San Raffaele“ eingeliefert werden.

Der Chef steckte sich an, nachdem sein Lokal, das „Billionaire“, sich zu einem großen Corona-Hotspot entwickelt hatte. Nach der Entdeckung von ersten fünf Fällen wurden unter den Angestellten der exklusiven Diskothek 52 weitere Corona-Fälle entdeckt.

Der Corona-Ausbruch im „Billionaire“ zeigt, dass die Entscheidung des zuständigen Bürgermeisters von Arzachena, Roberto Ragnedda, richtig gewesen war. Flavio Briatore hatte nach den von Roberto Ragnedda verfügten Einschränkungen des Nachtlebens in seiner Gemeinde, zu der auch Porto Cervo gehört, den Bürgermeister auf das Heftigste angegriffen. „So kann man nicht arbeiten, ich schließe“, so Briatore. In der Folge hatte der über Videos vorgenommene Schlagabtausch immer schärfere Züge angenommen, wobei sich Flavio Briatore in Aussagen wie „Arzachena kennen nur zwei Schafe“ verstiegen hatte. Zuletzt hatte Briatore auch verschiedene Virologen attackiert und sie beschuldigt, “Italien terrorisiert” zu haben.

Roberto Ragnedda hingegen hatte kühlen Kopf bewahrt und die Beweggründe für seine Verfügung genannt. Der Bürgermeister hatte gegenüber dem 70-jährigen Briatore nur süffisant angemerkt, dass die Verordnung „vor allem dem Schutz von älteren Leuten wie ihm“ diene.

Das „Duell“ mit dem berühmten italienischen Sport- und Industriemanager konnte der junge und mutige Bürgermeister in jedem Fall für sich entscheiden.