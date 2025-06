Das Urteil nach Mord an Bärenflüsterer Fausto Iob ist rechtskräftig

Von: mk

Trient – Nach dem Mord an Bärenflüsterer Fausto Iob im Trentino hat nun auch das Kassationsgericht den Waldarbeiter David Dallago zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Rekurs, den der Anwalt des 40-Jährigen eingereicht hatte, wurde abgeschmettert. Damit ist das Urteil rechtskräftig.

Wie berichtet, ist der leblose Körper des Försters am 5. Juni 2022 im Santa-Giustina-Stausee am Ufer der Fraktion Banco bei Cles im Nonstal aufgefunden worden. Die Ermittler gingen gleich von Anfang an von Mord aus.

Der 59-Jährige aus Sanzeno hatte vor allem wegen seiner engen Beziehung zum Bären von San Romedio weit über das Trentino hinaus Bekanntheit erlangt.

Das Urteil gegen Dallago aus der ersten Instanz war am 23. September im Berufungsverfahren vor dem Schwurgericht in Trient bestätigt worden. Drei Jahre und einen Tag nach der Tat hat das Kassationsgericht nun den Richtern in Trient Recht gegeben.

Die Anwälte Danilo Pezzi, Paolo Mazzoni und Maria a Beccara vertraten Iobs engste Angehörige.

„Dieser traurigen Angelegenheit wurde ein Ende gesetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Anwälte. „Das Urteil ist nun rechtskräftig. Das wird unseren Mandanten Davide und Valentino ihren Vater nicht zurückgeben, aber es wurde zumindest Gerechtigkeit geübt und der Schuldige identifiziert und verurteilt. Die Familie dankt den Strafverfolgungsbehörden für ihren Einsatz bei der Identifizierung des Verantwortlichen.“

Dallago soll Iob im Juni 2022 zunächst schwer am Kopf verletzt haben, gefolgt von dem Versuch, ihn in den St.-Giustina-Stausee zu werfen, wo Iob ertrank. Zuvor soll der Förster Dallago mehrmals beim Holzdiebstahl erwischt haben.