“Das werde ich nie vergessen”

Von: mk

Mailand – Das italienische Eishockey-Nationalteam der Herren zeigte am Mittwochabend beim Olympia-Auftakt in Mailand gegen Schweden eine starke Vorstellung. Das Blue Team, dessen Kader 15 Spieler aus der win2day ICE Hockey League umfasst, musste sich dem haushohen Favoriten in der Santa-Giulia-Arena letztlich mit 2:5 geschlagen geben. Für einen emotionalen Höhepunkt des Spiels sorgte Luca Frigo, der die Gastgeber im ersten Drittel sogar in Führung brachte.

In der fünften Minute ließ der schwedische Goalie Gustavsson einen Befreiungsversuch der Italiener nach vorne abprallen, Luca Frigo war zur Stelle und stellte auf 1:0 für den krassen Außenseiter. „Ich muss das, was gestern Abend passiert ist, noch richtig begreifen. Das erste Tor bei diesen Olympischen Spielen zu erzielen – vor meiner Familie und meinen Freunden – ist etwas, das ich nie vergessen werde,“ berichtet Frigo.

Zwar drehte Schweden die Partie noch im ersten Drittel, doch kurz nach Wiederbeginn durfte Italien erneut jubeln: Nach Vorarbeit von Gazley traf HCB-Teamkollege Matt Bradley zum Ausgleich und brachte die Halle abermals zum Beben. Mehrmals rettete der überragende italienische Goalie Damian Clara – einst beim HC Falkensteiner Pustertal in der Jugend – sein Team vor Gegentreffern. Der Favorit setzte sich jedoch im Mitteldrittel erneut in Front und entschied die Partie schließlich mit 5:2 für sich.

„Wir haben alles aufs Eis gebracht, was wir hatten. Es war wichtig, von Anfang an zu zeigen, dass wir nicht hier sind, um nur einfache Zuschauer zu sein. Ab dem zweiten Drittel haben wir noch mehr Mut gefasst. Dieses erste Spiel war wichtig, um ein Gefühl für das Niveau zu bekommen, das uns auch in den kommenden Partien erwartet. Wir wollen bereit sein,“ so Frigo.

Am Freitag trifft das Blue Team ab 12.10 Uhr auf die Slowakei, die ihr Auftaktspiel gegen Finnland gewonnen hat.