Aktuelle Seite: Home > Italien > Nach Bus-Eklat in Cortina: Erneut Bub im Regen stehen gelassen
Behinderter Schüler fand seine Karte nicht

Nach Bus-Eklat in Cortina: Erneut Bub im Regen stehen gelassen

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 16:34 Uhr
Stadtbus
pixabay.com - Symbolbild
Schriftgröße

Von: idr

Cortina – Kaum zwei Wochen nach dem Skandal um einen Elfjährigen in Cortina hat sich in der Region Vicenza ein ähnlicher Vorfall ereignet: Ein 15-Jähriger mit Behinderung wurde vom Busfahrer mitten im Regen aus dem Bus geworfen – obwohl er sein Abo bei sich trug.

Der Jugendliche war Ende Januar mit einem Bus der Gesellschaft Vicentina Trasporti unterwegs, als er dem Fahrer ehrlich mitteilte, er habe sein Abonnement wohl zu Hause vergessen. Der Buslenker reagierte gnadenlos: Er schmiss den behinderten Schüler kurzerhand aus dem Bus. Erst später stellte sich heraus, dass der 15-Jährige sein Abo tatsächlich dabei und nur nicht sofort gefunden hatte.

Die Parallelen zum Fall von Cortina sind frappierend: Dort musste Ende Januar der elfjährige Riccardo sechs Kilometer durch Schnee und Kälte laufen, weil er statt eines zehn Euro teuren Olympia-Tickets nur ein normales Ticket für zweieinhalb Euro hatte. Der Bub kam mit blauen Lippen und Anzeichen von Unterkühlung zu Hause an. Als Wiedergutmachung durfte er bei der olympischen Eröffnungsfeier auftreten. Der Busfahrer hingegen wurde suspendiert.

Fehlverhalten auch in Vicenza

Beide Verkehrsunternehmen räumten inzwischen ein, dass sich die Fahrer falsch verhalten hätten. In Venetien gilt nämlich eine klare Regelung: Wer sein Abo nicht vorweisen kann, erhält zwar eine Strafe, hat aber vierzehn Tage Zeit, den Besitz nachzuweisen. Legt man das Abo innerhalb dieser Frist vor, wird die Strafe aufgehoben.

In Südtirol funktioniert es ähnlich, wie Mirko Waldner vom Landesamt für Personenverkehr erklärt: „Man hat fünf Tage Zeit, zu einem Infopoint zu gehen und das Abo vorzuzeigen. Dann wird die Strafe annulliert und durch einen Verwaltungsaufwand von fünfzehn Euro ersetzt.“ Ein zusätzliches Sicherheitsnetz bietet das U19-Ticket um zwanzig Euro pro Jahr, das praktisch jeder Schüler besitzt. Schulen können zudem kurzfristig Tagesermächtigungen ausstellen.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
36
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
25
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 