Aktuelle Seite: Home > Italien > Die Pasta-Waffen ruhen zwischen USA und Italien
Trump verringert das Feuer auf Freundin Meloni

Die Pasta-Waffen ruhen zwischen USA und Italien

Dienstag, 06. Januar 2026 | 07:58 Uhr
Giorgia Meloni und Donald Trump
X/GiorgiaMeloni
Schriftgröße

Von: idr

Rom/Washington D. C. – Kurz vor Jahreswechsel kam die Entwarnung aus Washington: Die USA senken die angekündigten Strafzölle auf italienische Pasta drastisch – von ursprünglich über 90 Prozent auf Werte zwischen zwei und 14 Prozent. Für Italiens Lebensmittelindustrie ist das eine Erleichterung, für Premierministerin Giorgia Meloni ein diplomatischer Erfolg.

Der Pasta-Krieg hatte im Oktober begonnen, als das US-Handelsministerium 13 italienischen Herstellern vorwarf, ihre Produkte zu Dumpingpreisen auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen. Die USA kündigten einen zusätzlichen Zoll von 92 Prozent an – zuzüglich zu den bereits bestehenden 15 Prozent auf EU-Importe. Die Preise für die Produkte hätten sich somit in den USA also mehr als verdoppelt.

Für Italien stand viel auf dem Spiel: Die gesamten Pastaexporte Italiens hatten laut nationalem Statistikamt ISTAT im Jahr 2024 einen Wert von über vier Milliarden Euro. Der US-Markt allein war für italienische Firmen fast 800 Millionen Dollar wert. Namen wie Barilla, La Molisana und Garofalo hätten massive Einbußen hinnehmen müssen – oder ihre Produkte in den USA nicht mehr verkaufen können.

Frieden noch im alten Jahr

Die italienische Botschaft in Washington, das Außen- und das Landwirtschaftsministerium in Rom starteten eine diplomatische Offensive. Monatelang verhandelten sie mit dem US-Handelsministerium, legten Zahlen vor, räumten Bedenken aus. Kurz vor Silvester kam dann die Kehrtwende: Der Zusatzzoll für La Molisana wurde auf 2,26 Prozent gesenkt, für Garofalo auf 13,98 Prozent, für elf weitere Produzenten auf 9,09 Prozent.

Ein Sprecher des US-Handelsministeriums erklärte, eine aktualisierte Analyse habe gezeigt, dass die italienischen Exporteure viele der ursprünglichen Bedenken ausgeräumt hätten. Die endgültige Entscheidung wird für den 12. März erwartet – doch die Richtung ist klar.

Krieg unter Freunden

Doch die Episode zeigt auch die Verwundbarkeit Italiens. Die angedrohten Pasta-Zölle waren für Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein peinlicher Umstand, da sie gehofft hatte, ihre engen Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump würden italienische Unternehmen vor zusätzlichen Zöllen schützen. Meloni hatte sich als Trumps europäische Verbündete positioniert – und musste dann erleben, dass politischen Freundschaften nicht automatisch vor wirtschaftliche Interessen schützen.

Der Pasta-Konflikt war ausgebrochen, nachdem sich zwei amerikanische Nudelproduzenten aus dem Mittleren Westen bei Trump über die italienische Konkurrenz beschwert hatten. Das Handelsministerium schritt ein und kündigte die Zollerhöhungen als Druckmittel gegen den befreundeten Staat an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
67
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
54
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
47
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
41
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 