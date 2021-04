Draghi will nichts überstürzen

Rom – In ganz Italien hofft man auf baldige Öffnungen. Doch Premier Mario Draghi will keine voreiligen Entscheidungen treffen. Italien solle mit Sicherheit zur Normalität zurückkehren, erklärte er am Donnerstagabend in einer Pressekonferenz. Ein genaues Datum für neue Lockerungen hat Draghi nicht genannt. Er hoffe am 2. Juni oder vielleicht schon früher. Die Öffnungen sollen von den Impfungen abhängen. Impft eine Region viel, dann soll sie auch früher öffnen können, so der Ministerpräsident. Bis Ende April sollen täglich bis zu 500.000 Italiener geimpft werden.

Südtirols Hoteliere wollen laut Medienberichten aber nicht bis Anfang Juni warten, um ihre Tätigkeit wieder aufnehmen zu können. Für Südtirol sei das zu spät, weil dann das Pfingstgeschäft ebenfalls verloren sei. Auch Tourismuslandesrat Arnold Schuler hofft auf eine baldige Öffnung. Voraussetzung dafür ist aber, dass es eine Reisefreiheit gibt – etwa für Deutschland und Österreich.