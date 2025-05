Gemeindewahlen: “Wer mitgestalten will, geht wählen”

Von: luk

Bozen – Am Sonntag, 4. Mai, haben die Südtirolerinnen und Südtiroler die Chance, über die Zukunft ihrer Gemeinden mitzuentscheiden. Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft alle Wahlberechtigten in Südtirol dazu auf, diese Möglichkeit aktiv zu nutzen.

“Jede Gemeinde hat ihr eigenes Gesicht, ihren eigenen Charakter – und sie lebt von den Menschen, die in ihr Verantwortung übernehmen. Mit der Stimme bei der Gemeindewahl entscheiden die Bürgerinnen und Bürger mit, wer ihre Anliegen vor Ort vertreten und ihre Lebenswelt mitgestalten soll”, sagt Kompatscher.

Gerade in einer Zeit, in der vieles im Wandel sei, komme den Gemeinden eine tragende Rolle zu. “Unsere Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Gemeindeausschüsse, Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind oft die Ersten, an die sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Sorgen, Wünschen oder Ideen wenden. Umso wichtiger ist es, dass diese Verantwortung in gute Hände gelegt wird – durch eine bewusste, informierte Wahl.”

Der Landeshauptmann erinnert daran, dass Demokratie kein Selbstläufer sei: “Sie lebt vom Vertrauen und vom Engagement der Menschen. Wählen zu gehen ist ein Zeichen dieses Vertrauens – in die Demokratie, in unsere Mitmenschen, in die gemeinsame Zukunft.”

Kompatscher lädt die Bevölkerung dazu ein, zur Wahl zu gehen und dadurch ein klares Zeichen zu setzen. “Jede Stimme zählt – im Sinne eines starken und solidarischen Miteinanders in unserem Land”, sagt der Landeshauptmann.

Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten

Der Landeshauptmann bedankt sich zudem bei allen, die sich der Wahl stellen und Verantwortung übernehmen möchten. “Das Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten ist ein wertvoller Beitrag für unsere Demokratie und für die Weiterentwicklung unserer Gemeinden. Sie alle verdienen Respekt und Anerkennung für ihre Einsatzbereitschaft.”

Wird bei der Bürgermeisterwahl in Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern kein Kandidat oder keine Kandidatin im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt, kommt es zu einer Stichwahl. Dabei treten die beiden Kandidaten oder Kandidatinnen mit den meisten Stimmen gegeneinander an. Die Stichwahl findet am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahltermin statt. Tritt in einer Gemeinde nur eine einzige Liste an, ist die Wahl nur gültig, wenn mindestens 40 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben und davon die Hälfte gültig ist.