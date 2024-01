Drei kleine Kinder werden auf einen Schlag zu Waisen

Val di Cembra – Im Val di Cembra in Südtirols Nachbarprovinz Trentino in der Gemeinde Valfloriana ist es am Donnerstag zu einem Familiendrama gekommen.

Igor Moser (45) hat seine Frau Ester Palmieri (37) getötet. Das Paar hat drei Söhne im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Nach der Tat hat Moser Selbstmord begangen.

Nach ersten Informationen wurde der Mann in der Gemeinde Molina di Fiemme erhängt aufgefunden.

Der Mord an seiner Frau trug sich hingegen in einer Wohnung in Valfloriana zu. Palmieri soll laut der Nachrichtenagentur Ansa mit einem Messer erstochen worden sein. Die Gemeinde Valfloriana grenzt an die Südtiroler Gemeinde Altrei.

Die drei Kinder des Paares wurden auf einen Schlag zu Waisen gemacht.

Die Ermittlungen der Carabinieri von Cavalese sind im Gange. Offenbar war das Paar gerade in der Trennungsphase.