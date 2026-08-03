Aktuelle Seite: Home > Italien > Dürre lässt Lago Maggiore deutlich schrumpfen
Sand- und Kiesbänke freigelegt - Boote liegen auf

Dürre lässt Lago Maggiore deutlich schrumpfen

Montag, 03. August 2026 | 07:23 Uhr
Lago Maggiore Trockenheit schrumpft
Facebook/Alessandro Paladini Molgora
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Lago Maggiore – Die anhaltende Trockenheit setzt dem Lago Maggiore immer stärker zu.

Innerhalb einer Woche hat der See rund sieben Prozent seines Wasservolumens verloren. Der Pegel liegt inzwischen bei 40 Zentimetern unter dem hydrometrischen Nullpunkt von Sesto Calende. Das hat spürbare Folgen für Natur, Schifffahrt und Trinkwasserversorgung.

Vor allem am lombardischen Ufer zwischen Monvalle, Brebbia und Taino hat sich die Wasserlinie deutlich zurückgezogen. Große Sand- und Kiesbänke sind freigelegt, zahlreiche Stege können nicht mehr genutzt werden und etliche Boote liegen bereits auf dem Seegrund.

Auch auf piemontesischer Seite verschärft sich die Lage. Die Regionalregierung bereitet die Ausrufung des Notstands vor und hat den Betreiber der Wasserkraftwerke aufgefordert, möglichst viel Wasser aus den Stauseen abzugeben, um Landwirtschaft und Wasserversorgung zu unterstützen. Besonders die Reisfelder benötigen in den kommenden Tagen noch ausreichend Wasser, damit die Ernte nicht gefährdet wird.

Sollte der Pegel auf minus 50 Zentimeter sinken, müsste das Wehr in Sesto Calende nach den geltenden Vorschriften geschlossen werden.

Zunehmend betroffen ist auch die Trinkwasserversorgung. Mehrere Gemeinden im Verbano-Cusio-Ossola melden sinkende Reserven und Versorgungsprobleme. Teilweise mussten Tankwagen eingesetzt, Wasserbeutel verteilt und nächtliche Abschaltungen des Leitungsnetzes vorgenommen werden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Die Behörden appellieren eindringlich an die Bevölkerung, Wasser sehr sparsam zu verwenden. Das Bewässern von Gärten, das Waschen von Fahrzeugen sowie andere nicht notwendige Wasserverbräuche sind in vielen Gemeinden bereits untersagt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
66
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
64
Kein Tofu auf der Alm?
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Kommentare
21
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten
18
Nach Schwächeanfall: Bozens Bürgermeister will Gang zurückschalten
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 