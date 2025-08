Eine Million Jugendliche in Rom beim Papst

Von: apa

Eine Million Jugendliche haben sich am Samstagnachmittag auf dem Universitätsgelände Tor Vergata im Südosten Roms versammelt, um Papst Leo XIV. am Tag des Jubiläums der Jugend zu begegnen. Eine große Freiluftveranstaltung mit Musik und ein gemeinsames Gebet fand im Park von Tor Vergata statt. Am Samstagabend steht eine Vigil, also eine abendliche Gebetsstunde, mit Papst Leo XIV. auf dem Programm.

“Für mich ist es ein Privileg, ein Segen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen – als Bischof von Rom und als Papst – im Bewusstsein des Glaubens, der Begeisterung und der Freude, die wir teilen”, sagte der Pontifex bei einem Treffen mit den Künstlern, die am Treffen teilnehmen werden. Musik und Tanz seien künstlerische Ausdrucksformen und ein Geschenk für die ganze Kirche, sagte er.

Papst trauert um tote Pilgerin

Leo XIV. äußerte auch “tiefe Trauer” über die Nachricht vom plötzlichen Tod einer 18-jährigen Pilgerin, Pascale Rafic, die während der Reise von Ägypten nach Rom ums Leben kam.

Junge Pilgerinnen und Pilger aus 146 Ländern, darunter Österreich, sind nach Rom angereist. Das Jugendtreffen gilt als zentrales Ereignis des katholischen Heiligen Jahres. Nach dem Treffen mit dem Papst am Samstag werden viele Jugendliche die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Sonntag früh (9.00 Uhr) feiert das Oberhaupt der katholischen Kirche dort eine große Abschlussmesse.

Bereits am Dienstag hatte Leo, der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri, rund 120.000 Jugendliche auf dem Petersplatz mit einer Fahrt im Papamobil am Petersplatz überrascht. In einer kurzen Ansprache rief er sie dazu auf, Zeichen der Hoffnung und des Friedens zu sein.

Die Stadt Rom hat für das Wochenende ein umfangreiches Sicherheits- und Betreuungsprogramm aufgelegt. Tor Vergata war bereits beim Weltjugendtag im Jahr 2000 Schauplatz eines großen Treffens mit Papst Johannes Paul II. gewesen. Für das diesjährige Sonderjubiläum wurde das Gelände laut “Vatican News” für rund 80 Millionen Euro saniert.