Eine Tote und viele Verletzte: Erschreckende Bilanz der italienischen Silvesternacht

Neapel/Mailand – Trotz der Warnungen der Behörden und der Ärzte, mit Feuerwerkskörpern vorsichtig umzugehen, war die Nacht vom letzten Tag des alten auf den ersten Tag des neuen Jahres in Italien auch heuer wieder von vielen Unfällen und Gewalttaten gekennzeichnet. Der Ort, an dem die meisten Unfälle geschahen, war auch heuer wiederum die süditalienische Metropole Neapel, wo sich auch ein Todesfall ereignete. Zwei Frauen, die im Haus von Freunden und Verwandten feierten, wurden von verirrten Kugeln getroffen. Dabei kam für eine 40-jährige Neapolitanerin, die von einer Kugel im Kopf getroffen wurde, jede Hilfe zu spät. Trotz der Bemühungen der Ärzte, ihr Leben zu retten, erlag sie im Krankenhaus Cardarelli von Neapel ihrer schweren Kopfverletzung.

Ein 26-jähriger Mann, der in Caserta im Bereich der Schläfe von einer verirrten Kugel getroffen wurde, sowie eine 45-jährige Frau aus Afragola, die ebenfalls einen Kopfschuss erlitt, schweben in Lebensgefahr. Durch verirrte Kugeln erlitten insgesamt fünf Personen Verletzungen verschiedenen Grades.

Um das Leben eines 17-Jährigen aus Giugliano bei Neapel, der beim Abschießen einer Feuerwerksrakete schwere Verbrennungen erlitt, wird ebenfalls noch gekämpft. Insgesamt wurden in Neapel und Umgebung über 40 Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt. Bei drei von ihnen handelte es sich um Minderjährige.

Ein Vorfall, bei dem drei Minderjährige im Alter von 13 bis 17 Jahren verletzt wurden, war besonders bedenklich. Ihren Angaben zufolge verkauften die drei auf der Straße Feuerwerkskörper, als sie von einer Person auf einen Scooter angesprochen worden seien, die Geld von ihnen verlangt habe. Nachdem sie sich geweigert hätten, soll der Mann sich entfernt haben. Nach etwa einer halben Stunde sei er mit zwei weiteren Personen zurückgekehrt. Vom Roller aus seien von ihnen auf den Verkaufsstand mehrere Schüsse abgefeuert worden. Mehrere Feuerwerkskörper seien dadurch explodiert, wodurch die Jugendlichen Verbrennungen verschiedenen Grades erlitten haben sollen.

Daneben musste in Neapel mehrmals die Feuerwehr ausrücken, um mehrere Brände zu löschen. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Autos, die durch explodierende Feuerwerkskörper in Brand geraten waren. Insgesamt rückten die italienischen Feuerwehrkräfte allein in der Silvesternacht zu 703 Einsätzen aus.

Ein schlimmer Vorfall ereignete sich auch in Cagliari auf Sardinien. Nachdem es zwischen drei Männern zu einem Streit gekommen war, zog einer von ihnen ein Messer und stach es einem 22-Jährigen in die Bauchgegend. Der junge Mann wurde mit einer schweren Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert, er soll aber nicht in Lebensgefahr schweben.

Auch unsere Nachbarprovinz war Schauplatz eines schweren Unfalls mit Feuerwerkskörpern. Ein 27-jähriger Mann aus Moldawien, der in Trient lebt, verlor durch die Explosion eines Böllers eine Hand. Zwei weitere junge Menschen, die in Trient bei der Explosion von Feuerwerkskörpern Verbrennungen erlitten, mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Nachdem es vor einem Jahr zu Gewalttaten und sexuellen Übergriffen gekommen war, blieb es in Mailand heuer eher ruhig. Dank des massiven Polizeiaufgebots – insgesamt wurden mehr als 1.500 Personen kontrolliert – kam es in der lombardischen Metropole dieses Jahr zu keinen besonderen Übergriffen. Nur in einem Stadtteil, wo ein Polizeifahrzeug mit Steinen beworfen wurde, mussten die Beamten hart durchgreifen, um die Ruhe wieder herzustellen.