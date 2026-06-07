Erster MotoGP-Saisonsieg für Marc Marquez in Ungarn

Von: apa

Sprint-Sieger Marc Marquez hat beim MotoGP von Ungarn in Balatonfökajar auch das Sonntagsrennen gewonnen und dabei seinen ersten Saisontriumph gefeiert. Der Titelverteidiger auf Ducati, der klassenübergreifend nun bei 100 WM-Siegen hält, setzte sich nach hartem Kampf 1,343 Sekunden vor seinem spanischen Landsmann und KTM-Pilot Pedro Acosta sowie seinem italienischen Markenkollegen Francesco Bagnaia (+11,632) durch.

Marquez verblüffte an diesem Wochenende auf dem Balaton Park Circuit am Plattensee alle – inklusive sich selbst. Denn eigentlich wollte der 33-Jährige an seinem zweiten Rennwochenende nach dem Sturz in Jerez Ende April in erster Linie ein paar Punkte holen. So aber zog er von der Pole Position kommend durch und ließ sich auch von den Attacken Acostas nicht aus der Ruhe bringen. Letzterer muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Königsklasse warten.

Für Aprilia und WM-Leader Marco Bezzecchi hingegen wurde schon der Auftakt des achten Saisonrennens zum Albtraum. Jorge Martin verlor in der ersten Runde seine Balance und räumte drei andere Fahrer ab – darunter auch Bezzecchi, der wie Martin schließlich ohne Punkte blieb. In der Gesamtwertung liegt Bezzecchi (180 Pkt.) weiter vor Martin (160), Marc Marquez verbesserte sich auf Rang fünf (108).