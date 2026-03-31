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Junger Mann [22] verliert 16.000 Euro durch Online-Trading

“Es fühlte sich wie ein Job an – war aber ein riskantes Spiel”

Dienstag, 31. März 2026 | 07:11 Uhr
börse hegdefonds unternehmen wirtschaft sym
pixabay/Gerd Altmann
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Von: luk

Padua – Was als schneller Weg zu Geld und Luxus begann, endete in Schulden und Abhängigkeit: Ein 22-jähriger Student aus der Provinz Padua berichtet gegenüber dem Corriere della Sera, wie er in die Spirale des Online-Tradings geriet, süchtig wurde und innerhalb eines Jahres rund 16.000 Euro verlor.

“Am Anfang war alles leicht”, erzählt “Andrea” (Name geändert). Mit 200 Euro Einstiegskapital und ersten Gewinnen fühlte er sich bestätigt. Influencer in sozialen Netzwerken, die Reichtum und Erfolg durch Trading versprachen, verstärkten den Eindruck: Schnelles Geld sei für jeden erreichbar.

Doch auf die ersten Gewinne folgten Verluste – und dann der Kontrollverlust. “Ich wollte das Geld zurückholen, aber genau da begann das Problem”, sagt der 22-Jährige. Aus vermeintlichen Investitionen wurden immer riskantere Wetten auf kurzfristige Kursbewegungen. Schlaflose Nächte, ständiges Checken des Smartphones und wachsender Druck bestimmten seinen Alltag.

Um weiter investieren zu können, verkaufte er sogar persönlichen Schmuck, sogar das Taufkettchen, das ihm seine Oma geschenkt hatte. Schließlich nahm er einen Kredit über 5.000 Euro auf. Innerhalb kurzer Zeit verschärfte sich die Situation drastisch. “Ich konnte nicht mehr abschalten, habe Freunde gemieden und meine Familie angelogen”, so Andrea.

Ausschlaggebend für seinen Einstieg war laut eigenen Angaben auch sozialer Druck: Teure Markenartikel und ein scheinbar luxuriöser Lebensstil in sozialen Medien hätten bei ihm den Wunsch geweckt, “schnell Geld zu machen”. Zwischen Vorlesungen und Nebenjobs verbrachte er schließlich immer mehr Zeit damit, Kurse zu verfolgen, Tutorials zu schauen und vermeintlichen Experten zu vertrauen.

Erst als die Verluste auf rund 16.000 Euro anwuchsen, zog er die Reißleine und vertraute sich seinen Eltern an. Heute wird er psychologisch betreut und hat dem Trading komplett den Rücken gekehrt. Seine Erfahrung zeigt: Online-Trading kann – ähnlich wie Glücksspiel – süchtig machen. “Es wirkt am Anfang wie ein Job, aber ohne Wissen und Kontrolle wird es schnell zum riskanten Spiel”, warnt der 22-Jährige.

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