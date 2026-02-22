Aktuelle Seite: Home > Italien > Explosion in Norditalien kostet einem Mann das Leben
Tragödie in einem Wohngebäude

Explosion in Norditalien kostet einem Mann das Leben

Sonntag, 22. Februar 2026 | 08:08 Uhr
Explosion reißt Mann in den Tod: Tragödie erschüttert Dorf in der Lombardei
facebook/La ValCamonica Là Ghé
Von: idr

Corteno Golgi – Ein lautes Dröhnen, eine Druckwelle und dann Stille. Was am Samstagvormittag in Corteno Golgi im Val Camonica passierte, hat die kleine Gemeinde in der Provinz Brescia in Schock versetzt. Eine heftige Explosion in einem Wohngebäude kostete einen Mann das Leben.

Gegen 11.30 Uhr schlug in der Via Paolo VI im Ortsteil Lombro der Alarm an. Innerhalb kürzester Zeit rückten mehrere Feuerwehrwagen, Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber an. Doch für den Mann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion im ersten Stock des Gebäudes befand, kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Ort des Geschehens. Carabinieri und örtliche Polizei sperrten das Areal ab und sicherten Spuren.

Die Ursache der Explosion ist derzeit noch völlig ungeklärt. In Wohngebäuden sind es häufig Gasunfälle, die zu solchen Tragödien führen. Ob das auch hier zutrifft, müssen die laufenden Ermittlungen zeigen. Das Val Camonica, ein langes Alpental nördlich von Brescia, ist vor allem für seine prähistorischen Felszeichnungen bekannt, die zum UNESCO-Welterbe zählen. Corteno Golgi selbst ist eine ruhige Berggemeinde. Vorfälle dieser Art sind dort äußerst selten.

Die Ermittler werden in den kommenden Tagen klären müssen, was genau in dem Gebäude passiert ist und ob Dritte beteiligt waren. Für die Bewohner des Dorfes bleibt vorerst die Erschütterung über einen Samstagvormittag, der so unvorhergesehen in eine Katastrophe mündete.

