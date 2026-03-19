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Keine Sportwagen mehr für den Nahen und Mittleren Osten

Ferrari stoppt Auslieferungen wegen Iran-Kriegs

Donnerstag, 19. März 2026 | 16:53 Uhr
Ferrari Sportwagen
Pixabay/Oleksandr Pidvalnyi
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Von: luk

Der italienische Sportwagenhersteller Ferrari hat angesichts der eskalierenden Lage im Nahen Osten seine Auslieferungen in die Region vorübergehend ausgesetzt. Hintergrund ist der anhaltende Konflikt rund um den Iran sowie militärische Spannungen im Persischen Golf.

In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, die Entwicklungen würden derzeit genau beobachtet. „Wir verfolgen die Situation im Nahen Osten aufmerksam und bewerten mögliche Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit“, heißt es. Vor diesem Hintergrund habe man entschieden, die Lieferungen in die Region vorerst zu stoppen.

Nur in wenigen Fällen seien Fahrzeuge weiterhin per Luftfracht ausgeliefert worden, so der Autobauer weiter.

Auslöser der Maßnahme ist die jüngste militärische Eskalation, die unter anderem mit der Operation „Epic Fury“ in Verbindung gebracht wird und zu Gegenreaktionen der Islamischen Republik geführt hat. Die angespannte Sicherheitslage betrifft derzeit auch mehrere Staaten im Persischen Golf.

Wie lange die Einschränkungen bestehen bleiben, ließ Ferrari offen.

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