Flugzeugabsturz in Peru – Italiener unter den Opfern

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Ein Rundflug zu den weltberühmten Nazca-Linien hat in einer Katastrophe geendet: Ein mit Touristen besetztes Kleinflugzeug ist am Samstag im Süden Perus abgestürzt. Alle 13 Menschen an Bord kamen ums Leben. Unter den Opfern befinden sich nach Angaben peruanischer Behörden und lokaler Medien sieben Italiener. Sie sind Mitglieder zweier befreundeter Familien aus der lombardischen Provinz Monza und Brianza.

Bei dem Unglück starben auch zwei Deutsche und zwei Spanier, sowie die beiden peruanischen Piloten. Die Bestätigung kam von Perus Präsidentin Keiko Fujimori sowie der Staatsanwaltschaft. Verkehrsminister und Luftfahrtbehörden hätten Ermittlungen eingeleitet, teilte sie mit. Zudem werde eine vorübergehende Schließung des Flughafens Pisco geprüft, von dem das Flugzeug gestartet war. Die Maschine gehörte der peruanischen Fluggesellschaft Aerodiana. Sie war vom Flughafen Pisco zu einem Rundflug über die Nazca-Linien gestartet. Nach ersten Erkenntnissen brach wenige Minuten nach dem Abheben der Kontakt zum Kontrollturm ab.

Nazca-Linien zählen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Perus

Die Ursache des Unglücks ist bisher unklar. Die Behörden bestätigten lediglich den Absturz. Nach ersten Informationen hatten die Touristen den Rundflug über die Agentur Perú A Travel gebucht, die auf solche Ausflüge spezialisiert ist. Nach Angaben lokaler Medien fing das Flugzeug unmittelbar nach dem Aufprall Feuer.

Eine wichtige Rolle könnte das Wetter gespielt haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten in der Region starke Winde. Böen verursachten Schäden an der Infrastruktur, Verkehrsunfälle und zeitweise Einschränkungen des Flugverkehrs. Zudem wirbelten sie große Mengen Sand und Staub auf, wodurch sich die Sicht erheblich verschlechterte.

Die Nazca-Linien zählen mit rund 100.000 Besuchern pro Jahr zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Perus. Die riesigen Scharrbilder in der Wüste lassen sich nur aus der Luft vollständig erkennen. Die Rundflüge dauern in der Regel etwa eine Stunde.