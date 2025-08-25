Aktuelle Seite: Home > Italien > Francis Ford Coppola wird Werner Herzog in Venedig ehren
Francis Ford Coppola wird Werner Herzog in Venedig ehren

Montag, 25. August 2025 | 12:43 Uhr
Von: apa

Francis Ford Coppola wird die Laudatio für die deutsche Regielegende Werner Herzog halten, die am Mittwoch beim Filmfestival in Venedig (27. August – 6. September) den Goldenen Löwen für das Lebenswerk bekommen wird. Die Zeremonie findet im Rahmen der feierlichen Eröffnung der 82. Internationalen Filmfestspiele in der Lagunenstadt statt.

Am Donnerstag (28. August) wird der Dokumentarfilm “Megadoc” von Mike Figgis gezeigt. Dieser Film – Teil der Sektion “Venezia Classici” – bietet einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von “Megalopolis”, dem neuesten Spielfilm von Coppola, der selbst 1992 auf der 49. Ausgabe der Filmfestspiele von Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Werner Herzog wiederum wird am Donnerstag außerhalb des Wettbewerbs seinen neuen Dokumentarfilm “Ghost Elephants” vorstellen. Am selben Tag wird Herzog zudem eine Masterclass am Lido abhalten.

