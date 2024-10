Fünf Euro mehr: Rauchen könnte bald deutlich teurer werden

Von: Ivd

Rom – In Italien könnte das Rauchen bald deutlich teurer werden: Ein Vorstoß aus der Onkologie fordert eine saftige Erhöhung des Zigarettenpreises um fünf Euro pro Packung. Ziel ist es, den Tabakkonsum einzudämmen und gleichzeitig zusätzliche Mittel für das Gesundheitssystem zu generieren. Der Vorschlag, der von der Italienischen Gesellschaft für Onkologie (AIOM) stammt, hat bereits politische Unterstützung gefunden und könnte bald in einem neuen Haushaltsgesetz verankert werden.

Mehr Geld für das Gesundheitssystem und Präventionskampagnen

Der Plan sieht vor, den Preis für Zigaretten deutlich anzuheben, um so einerseits den Konsum zu senken und andererseits die dadurch generierten Einnahmen dem Gesundheitssystem zuzuführen. Die geschätzten zusätzlichen 13,8 Milliarden Euro sollen zur Stärkung des staatlichen Gesundheitssystems (SSN) verwendet werden, das durch die steigenden Kosten stark unter Druck steht. „Der Tabakkonsum ist nicht nur Hauptursache für Lungenkrebs, sondern auch ein Risikofaktor für viele andere Krebsarten sowie für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen“, erklärte Francesco Perrone, Präsident der AIOM. „Mit dieser Steuer könnten wir die Mittel erhöhen und die Gesundheitsausgaben besser decken.“

Die Politik unterstützt den Vorstoß

Auch die Politik hat den Ball aufgenommen. Die Vizepräsidentin des italienischen Senats, Maria Domenica Castellone, hat bereits ein entsprechendes Gesetzesänderungsvorhaben im Parlament eingebracht. Castellone, selbst Forscherin im Bereich der Onkologie, sieht in der Preiserhöhung eine klare Chance, das Rauchen, insbesondere unter Jugendlichen, einzudämmen: „In anderen Ländern hat sich gezeigt, dass Preiserhöhungen ein effektives Mittel sind, um den Tabakkonsum zu reduzieren. Die erzielten Einnahmen könnten dann direkt in unser angeschlagenes Gesundheitssystem fließen und für Aufklärungskampagnen verwendet werden, die besonders die jüngere Generation über die Gefahren des Rauchens informieren“, betont Castellone.

Ein Ländervergleich zeigt zudem, dass die Preise für Zigaretten in Italien günstig sind. 6,20 Euro kostet derzeit eine Packung der bekannteren Marken. In Frankreich sind dafür 12,50 Euro zu bezahlen. In den USA kostet eine Packung rund acht Dollar. Auch in England kosten Zigaretten über zehn Euro.

Tabakkonsum kostet Leben und Milliarden

Die Fakten, die den Vorschlag untermauern, sind alarmierend: Rund 93.000 Todesfälle pro Jahr in Italien werden auf den Tabakkonsum zurückgeführt. Die damit verbundenen Gesundheitskosten belaufen sich auf mehr als 26 Milliarden Euro jährlich. Mit einer drastischen Preiserhöhung erhoffen sich die Befürworter, diese Zahlen langfristig zu senken.

Erhöhung als globaler Trend

Italien reiht sich mit diesem Vorstoß in die Reihe zahlreicher Länder ein, die den Preis für Zigaretten in den vergangenen Jahren stetig erhöht haben, um den Tabakkonsum einzudämmen. Während Kritiker der Maßnahme befürchten, dass der Schwarzmarkt für Tabakwaren wachsen könnte, halten die Befürworter dagegen, dass die gesundheitlichen und finanziellen Vorteile für das Land überwiegen.